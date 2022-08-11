新光三越總座吳昕陽：台灣還有很多機會點將持續展店

新光三越零售布局多角化經營，除了新光三越外，將高雄草衙道購物中心轉型為Outlet的SKM Park Outlets今日正式開幕，接下來就是新光三越插旗台北東區的「Diamond Towers」，新光三越總經理吳昕陽表示，目前Diamond Towers招商9成以上到位了，預計今年12月底前可以見客。

吳昕陽指出，新光三越在台北東區之後，目前仍陸續看點持續展店。除了目前新光三越既有15店20館之外，新光三越也將高雄草衙道轉型，有了Outlet的新嘗試，Diamond Towers則為5千坪大小的中小型店鋪，新光三越向來不以傳統百貨自居，從百貨、購物商場到Outlet，現在新光三越展店與經營模式相當有彈性，台灣還有很多機會點，未來1500坪到2000坪中小店型都有可能持續開出，也不一定都叫新光三越。