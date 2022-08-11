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和毛孩一起戴Pandora！最期待的寵物、閨密吊飾來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pandora Moments系列首度推出專屬寵物的配飾系列，包括專為貓狗設計的頸圈以及頸圈飾牌。圖／Pandora提供
Pandora Moments系列首度推出專屬寵物的配飾系列，包括專為貓狗設計的頸圈以及頸圈飾牌。圖／Pandora提供

終於可以和最愛的毛孩子一起配戴Pandora了！丹麥國際珠寶品牌Pandora今年秋季全新的設計，把重點放在人們最為重視的情感關係上，特別加入親情、友情和寵物等主題，除了寵物系列配飾，也有以「閨密」為主題的友情款可以組成一個共同的圖案，把自己最珍愛的情感隨身攜帶。

全新的Pandora Moments寵物系列，包括專為貓狗設計的頸圈以及頸圈飾牌，頸圈採用以植物成分製成的非皮革安全材質製作，分別有黑色和粉色，及四種尺碼可供大小毛孩選擇。三款飾牌以不鏽鋼鑄造，備有骨頭形、肉掌形和心形三種圖案設計，各具獨特細節，為竉物戴上造型飾牌，慶祝與毛孩之間的獨特情感。

而針對分享珍貴友情而推出的新品，本季特別推出兩款可一分為二、互相扣連的吊飾設計，包括925銀心形拼圖友誼雙吊飾，以及璀璨拼圖吊飾，兩款吊飾的拼圖能互相拼合，象徵友情能讓彼此的生命更完整。心形款結合一個鏤空心形和一塊拼圖，吊飾其中一面各鑲嵌彩色寶石，環圈上鑄刻別具意義的「My Missing Piece」字句；拼圖款則是一面鑲嵌寶石、另一面留白可鑄刻自己的密語。

除此之外，本季Pandora也首度推出以非皮革材質製作的繩結造型鑰匙釦環，以環保材質表達對地球友好的決心。最新心形釦蛇鍊、O形扣蛇鍊及包包釦環，推出不同金屬材質和形狀鍊扣，讓串飾造型搭配更為豐富多變。

四葉草友誼雙吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
四葉草友誼雙吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨掌印吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨掌印吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora心形拼圖友誼雙吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora心形拼圖友誼雙吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨拼圖吊飾，1,880元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨拼圖吊飾，1,880元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨拼圖吊飾拼在一起的樣子。圖／Pandora提供
Pandora璀璨拼圖吊飾拼在一起的樣子。圖／Pandora提供
KOL李靜與狗狗Pool 一起配戴Pandora全新寵物配飾系列。圖／Pandora提供
KOL李靜與狗狗Pool 一起配戴Pandora全新寵物配飾系列。圖／Pandora提供
Pandora璀璨寵物貓吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨寵物貓吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora寵物犬與骨頭串飾，1,580元。圖／Pandora提供
Pandora寵物犬與骨頭串飾，1,580元。圖／Pandora提供
Pandora Moments織物串飾鑰匙釦環，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora Moments織物串飾鑰匙釦環，2,880元。圖／Pandora提供

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