高雄SKM Park開幕買氣超燙 BURBERRY中午業績飆破百萬

新光三越將購物中心轉型為Outlet的第一個代表作「SKM Park Outlets」今年1月25日試營運後今日正式開幕，除了新光三越董事長村上英之、總經理吳昕陽經營團隊出席外，高雄市長陳其邁也率領經發局長、觀光局長親自出席。陳其邁與吳昕陽等人還一起進場體驗鈴木賽道樂園的迷你卡丁車「尬車」。SKM Park Outlets副董事長吳昕昌指出，試營運以來雖遇到疫情，但仍較轉型前業績績效有2成成長，今日起至8月28日一連18天推出開幕優惠迎接疫後復甦的人潮。

SKM Park Outlets位於高雄捷運紅線草衙2號出口，超過200家品牌，50家以上獨家品牌，除了全年3折起之外，還有鈴鹿賽道樂園領軍的十大品牌，另有新光三越招商實力帶進的國際美妝正櫃，相較其他Outlet同業，擁有多元大型娛樂設施以及多樣化的美妝正櫃等差異化優勢。集結館內8家娛樂設施推出的「娛樂大聯盟」點數本，限量500本暑假推出以來超級搶手。

正逢暑假，「滾吧Let's Roll」保齡球館每個球道都排滿了出門找樂子的青少年，保齡球在賽道中滾動的聲響此起彼落，旋轉木馬前也排滿親子客層， 賽車、高空體驗，也都有熱愛戶外運動的民眾前往體驗。想輕鬆血拼的民眾，則可入館吹著冷氣輕鬆遊逛購物。

陳其邁指出，SKM Park Outlets正式開幕，最開心的莫過於高雄市的大小朋友，相信這裡是提供南部購物觀光休閒功能最好的據點，全球疫情逐漸散去，這裡離小港機場非常近，也緊鄰高雄捷運網絡線，對國內觀光或之後的國際觀光客都有指標集客效益。

SKM Park Outlets相較試營運開出的品牌陣容，至今又陸續增加了24個品牌到位，包括BURBERRY、MICHAEL KORS、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、PORTER INTERNATIONAL、POLO RALPH LAUREN等都是近期陸續開幕的品牌。目前餐飲占比25%、娛樂占比近2成，其他為零售。

超過50個異國料理品牌中，以藏壽司表現最為亮眼，每月業績可做到1千多萬，另外TGI Fridays、大師兄銷魂麵舖等都是人氣餐飲。新開幕南部獨家的BURBERRY Outlet店開幕首日中午業績破百萬。NIKE、adidas、PUMA、New Balance等運動品牌大店也是買氣熱絡，趁著開幕一開店就有刷手針對聯名商品掃貨，單筆消費30萬以上。