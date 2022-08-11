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高雄SKM Park開幕買氣超燙 BURBERRY中午業績飆破百萬

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
左起高雄經發局長廖泰翔、新光三越總經理吳昕陽、高雄市長陳其邁、新光三越董事長村上英之出席SKM Park Outlets開幕。記者江佩君／攝影
左起高雄經發局長廖泰翔、新光三越總經理吳昕陽、高雄市長陳其邁、新光三越董事長村上英之出席SKM Park Outlets開幕。記者江佩君／攝影

新光三越將購物中心轉型為Outlet的第一個代表作「SKM Park Outlets」今年1月25日試營運後今日正式開幕，除了新光三越董事長村上英之、總經理吳昕陽經營團隊出席外，高雄市長陳其邁也率領經發局長、觀光局長親自出席。陳其邁與吳昕陽等人還一起進場體驗鈴木賽道樂園的迷你卡丁車「尬車」。SKM Park Outlets副董事長吳昕昌指出，試營運以來雖遇到疫情，但仍較轉型前業績績效有2成成長，今日起至8月28日一連18天推出開幕優惠迎接疫後復甦的人潮。

SKM Park Outlets位於高雄捷運紅線草衙2號出口，超過200家品牌，50家以上獨家品牌，除了全年3折起之外，還有鈴鹿賽道樂園領軍的十大品牌，另有新光三越招商實力帶進的國際美妝正櫃，相較其他Outlet同業，擁有多元大型娛樂設施以及多樣化的美妝正櫃等差異化優勢。集結館內8家娛樂設施推出的「娛樂大聯盟」點數本，限量500本暑假推出以來超級搶手。

正逢暑假，「滾吧Let's Roll」保齡球館每個球道都排滿了出門找樂子的青少年，保齡球在賽道中滾動的聲響此起彼落，旋轉木馬前也排滿親子客層， 賽車、高空體驗，也都有熱愛戶外運動的民眾前往體驗。想輕鬆血拼的民眾，則可入館吹著冷氣輕鬆遊逛購物。

陳其邁指出，SKM Park Outlets正式開幕，最開心的莫過於高雄市的大小朋友，相信這裡是提供南部購物觀光休閒功能最好的據點，全球疫情逐漸散去，這裡離小港機場非常近，也緊鄰高雄捷運網絡線，對國內觀光或之後的國際觀光客都有指標集客效益。

SKM Park Outlets相較試營運開出的品牌陣容，至今又陸續增加了24個品牌到位，包括BURBERRY、MICHAEL KORS、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、PORTER INTERNATIONAL、POLO RALPH LAUREN等都是近期陸續開幕的品牌。目前餐飲占比25%、娛樂占比近2成，其他為零售。

超過50個異國料理品牌中，以藏壽司表現最為亮眼，每月業績可做到1千多萬，另外TGI Fridays、大師兄銷魂麵舖等都是人氣餐飲。新開幕南部獨家的BURBERRY Outlet店開幕首日中午業績破百萬。NIKE、adidas、PUMA、New Balance等運動品牌大店也是買氣熱絡，趁著開幕一開店就有刷手針對聯名商品掃貨，單筆消費30萬以上。

吳昕昌表示，疫情對來客、招商都有影響，都還有進步空間，但暑假人潮明顯回流，之後將持續引進名品，針對民眾需求，餐飲量體也會再增加，娛樂設施也會再更新、汰弱留強強化戰力。目前SKM Park Outlets可使用SKM Pay消費，新光三越與SKM Park Outlets會員點數未來可望整合，目前正在研擬相關作法。

新光三越總經理吳昕陽親自下場體驗卡丁車與陳其邁等人一起尬車。記者江佩君／攝影
新光三越總經理吳昕陽親自下場體驗卡丁車與陳其邁等人一起尬車。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets暑假人潮復甦。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets暑假人潮復甦。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets今起至8月28日一連18天推出開幕優惠。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets今起至8月28日一連18天推出開幕優惠。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets暑假人潮復甦。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets暑假人潮復甦。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets館內齊全的運動休閒品牌受民眾歡迎。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets館內齊全的運動休閒品牌受民眾歡迎。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets擁有其他Outlet同業沒有的齊全美妝正櫃。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets擁有其他Outlet同業沒有的齊全美妝正櫃。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets開幕首日前出現的排隊人潮。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets開幕首日前出現的排隊人潮。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets暑假人潮復甦。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets暑假人潮復甦。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets有多元的娛樂體驗設施。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets有多元的娛樂體驗設施。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets館內齊全的運動休閒品牌受民眾歡迎。記者江佩君／攝影
SKM Park Outlets館內齊全的運動休閒品牌受民眾歡迎。記者江佩君／攝影
南部獨家的BURBERRY Outlet店開幕首日中午業績破百萬。記者江佩君／攝影
南部獨家的BURBERRY Outlet店開幕首日中午業績破百萬。記者江佩君／攝影

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