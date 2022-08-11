獨／蔡英文的愛店將剩回憶！30年「田園台菜海鮮」8月底熄燈

台北的老字號餐廳又少一間！位於東豐街上，已有30餘年歷史的「田園台菜海鮮」近日高掛布條，公告將於8月31日結束營業，店內招牌的炒鱔魚、五香排骨，未來恐只能流傳在賓客的回憶之中。

位於復興南路、東豐街口的「田園台菜海鮮」，主打台南式的台菜料理。掌杓者曾淑倩從父親手中習得一身好手藝，提供五味中卷、蒜泥鮮蚵等多種海鮮、熱炒料理，還有滷肉飯等小吃，其中又以「炒鱔魚」、「五香排骨」、「玉米雞」等菜色最為招牌。儘管店面不大，但是憑藉著好滋味，仍累積有眾多支持者，甚至連總統蔡英文過去都經常到店用餐，乃是她的愛店之一，而田園台菜海鮮也屢次獲得媒體報導，目前在google累積有超過500則評論，平均獲得3.7顆星。

儘管支持的賓客眾多，但是田園台菜海鮮近日於店門口高掛布條，表示「謝謝大家的愛護，營業至8月31日結束」。實際造訪詢問，業者以餐期繁忙為由不願多談，僅低調表示「要退休了」。陪伴賓客數十年的歲月，未來也將劃下句點。