佳士得拍賣名人珍藏 石油家族、雕塑世家接連上拍

各大國際拍賣行2022上半年的業績顯示，來自單一藏家的專場拍賣，因來歷有序，深受買家重視，成為當今拍賣的一大趨勢。下半年甫開始，佳士得（Christie's）就推出兩個來個自著名家族的拍賣。

出身美國石油家族的著名作曲家Gordon Getty伉儷，是著名的慈善家與藝術收藏家。佳士得將於10月20日起至23日在紐約舉行的四場日間和夜間拍賣中陸續推出Gordon Getty伉儷珍藏的首批焦點裝飾藝術與藝術藏品；紡織品、手袋和珠寶等精品收藏則登上一系列線上專場拍賣。總共將會有近1,500件來自Getty夫婦舊金山豪宅的收藏，這座名宅曾獲譽為全球最華麗的住宅之一。拍賣收益將會撥捐兩人創立的同名藝術基金會Ann and Gordon Getty Foundation for the Arts。將選拍品將自9月起於上海、倫敦、巴黎和洛杉磯全球巡展，最後會在紐約洛克菲勒中心展出。

熱愛各地文化的Getty夫婦珍藏，上拍焦點包括印象派大師莫內（Claude Monet）與和竇加（Edgar Degas）的重要畫作，也有多幅出自貝洛托（Bernardo Bellotto）和華托（Jean-Antoine Watteau）等古典大師的精美繪畫，以及在豪宅中與藝術品相輝映的英國及歐洲家具，華麗亮漆傢俱收藏尤其豐富。

11月中緊接於紐約登場的「雕塑天堂」系列拍賣，則是來自著名雕塑藝術家拉蘭內夫婦（François-Xavier Lalanne和Claude Lalanne）的非凡傑作，是美國首場以這對創意夫婦獨特作品為主題的大型拍賣；拍品來自二人之女瑪莉拉蘭內（Marie Lalanne），這位法裔美籍公民本身也是一位藝術家，長居於美國。