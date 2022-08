佳士得拍賣名人珍藏 石油家族、雕塑世家接連上拍

各大國際拍賣行2022上半年的業績顯示,來自單一藏家的專場拍賣,因來歷有序,深受買家重視,成為當今拍賣的一大趨勢。下半年甫開始,佳士得(Christie's)就推出兩個來個自著名家族的拍賣。

出身美國石油家族的著名作曲家Gordon Getty伉儷,是著名的慈善家與藝術收藏家。佳士得將於10月20日起至23日在紐約舉行的四場日間和夜間拍賣中陸續推出Gordon Getty伉儷珍藏的首批焦點裝飾藝術與藝術藏品;紡織品、手袋和珠寶等精品收藏則登上一系列線上專場拍賣。總共將會有近1,500件來自Getty夫婦舊金山豪宅的收藏,這座名宅曾獲譽為全球最華麗的住宅之一。拍賣收益將會撥捐兩人創立的同名藝術基金會Ann and Gordon Getty Foundation for the Arts。將選拍品將自9月起於上海、倫敦、巴黎和洛杉磯全球巡展,最後會在紐約洛克菲勒中心展出。

熱愛各地文化的Getty夫婦珍藏,上拍焦點包括印象派大師莫內(Claude Monet)與和竇加(Edgar Degas)的重要畫作,也有多幅出自貝洛托(Bernardo Bellotto)和華托(Jean-Antoine Watteau)等古典大師的精美繪畫,以及在豪宅中與藝術品相輝映的英國及歐洲家具,華麗亮漆傢俱收藏尤其豐富。

11月中緊接於紐約登場的「雕塑天堂」系列拍賣,則是來自著名雕塑藝術家拉蘭內夫婦(François-Xavier Lalanne和Claude Lalanne)的非凡傑作,是美國首場以這對創意夫婦獨特作品為主題的大型拍賣;拍品來自二人之女瑪莉拉蘭內(Marie Lalanne),這位法裔美籍公民本身也是一位藝術家,長居於美國。