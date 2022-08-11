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佳士得拍賣名人珍藏 石油家族、雕塑世家接連上拍

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Gordon Getty伉儷珍藏莫內畫作《Lavacourt, l'hiver》。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷珍藏莫內畫作《Lavacourt, l'hiver》。圖／佳士得提供

各大國際拍賣行2022上半年的業績顯示，來自單一藏家的專場拍賣，因來歷有序，深受買家重視，成為當今拍賣的一大趨勢。下半年甫開始，佳士得（Christie's）就推出兩個來個自著名家族的拍賣。

出身美國石油家族的著名作曲家Gordon Getty伉儷，是著名的慈善家與藝術收藏家。佳士得將於10月20日起至23日在紐約舉行的四場日間和夜間拍賣中陸續推出Gordon Getty伉儷珍藏的首批焦點裝飾藝術與藝術藏品；紡織品、手袋和珠寶等精品收藏則登上一系列線上專場拍賣。總共將會有近1,500件來自Getty夫婦舊金山豪宅的收藏，這座名宅曾獲譽為全球最華麗的住宅之一。拍賣收益將會撥捐兩人創立的同名藝術基金會Ann and Gordon Getty Foundation for the Arts。將選拍品將自9月起於上海、倫敦、巴黎和洛杉磯全球巡展，最後會在紐約洛克菲勒中心展出。

熱愛各地文化的Getty夫婦珍藏，上拍焦點包括印象派大師莫內（Claude Monet）與和竇加（Edgar Degas）的重要畫作，也有多幅出自貝洛托（Bernardo Bellotto）和華托（Jean-Antoine Watteau）等古典大師的精美繪畫，以及在豪宅中與藝術品相輝映的英國及歐洲家具，華麗亮漆傢俱收藏尤其豐富。

11月中緊接於紐約登場的「雕塑天堂」系列拍賣，則是來自著名雕塑藝術家拉蘭內夫婦（François-Xavier Lalanne和Claude Lalanne）的非凡傑作，是美國首場以這對創意夫婦獨特作品為主題的大型拍賣；拍品來自二人之女瑪莉拉蘭內（Marie Lalanne），這位法裔美籍公民本身也是一位藝術家，長居於美國。

「雕塑天堂」系列現場與線上拍賣共將推出約250件拍品，包括《巨鯊》（Grand Requin）、《大猩猩邊桌》（Console Gorille）、 《魚中風景》（Grand Poisson Paysage）和《雞腳捲心菜》（Choupatte）等重要雕塑，還有多件珠寶首飾和紙上作品。精選拍品除了將於拍前巡展至洛杉磯、巴黎和杜拜等地，也將於香港和亞洲透過線上展覽的方式讓有興趣的藏家一探細節。

Gordon Getty伉儷舊金山豪宅由Sister Parish設計的起居空間。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷舊金山豪宅由Sister Parish設計的起居空間。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷珍藏Bellotto畫作《Venice, the Grand Canal with the Rialto Bridge seen from the South》。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷珍藏Bellotto畫作《Venice, the Grand Canal with the Rialto Bridge seen from the South》。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷珍藏竇加畫作《Deux danseuses sur la scène》。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷珍藏竇加畫作《Deux danseuses sur la scène》。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷舊金山豪宅的餐廳。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷舊金山豪宅的餐廳。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷舊金山豪宅的走廊。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷舊金山豪宅的走廊。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷攝於1998年。圖／佳士得提供
Gordon Getty伉儷攝於1998年。圖／佳士得提供
Claude Lalanne作品《雞腳捲心菜》，鎏金銅。圖／佳士得提供
Claude Lalanne作品《雞腳捲心菜》，鎏金銅。圖／佳士得提供
Francois-Xavier Lalanne作品《巨鯊》，鋁。圖／佳士得提供
Francois-Xavier Lalanne作品《巨鯊》，鋁。圖／佳士得提供

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