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UNIQLO、GAP教你穿搭藏心機！褲款這樣挑，視覺高挑又顯瘦

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
依據了「骨格分析」的建議，UNIQLO針對男、女性消費者在穿搭的需求不同，分別呈現了新世代褲款。圖／UNIQLO提供
依據了「骨格分析」的建議，UNIQLO針對男、女性消費者在穿搭的需求不同，分別呈現了新世代褲款。圖／UNIQLO提供

「長褲」只要挑對版型、材質，就能在視覺上有著高挑又顯瘦的效果。從日本近年最夯的「骨格分析」來看，每個人的胸部位置、肌肉質地、手腳與關節尺寸等不同來進行判斷，只要了解自己下半身的體型特徵，就能選擇正確褲裝改善整體比例，達到修飾效果。

一般分為直線型：身形前凸後翹，整體比較厚有彈性且腰線偏高，在腿部特徵上較有肉感，且小腿線條也較為筆直，褲裝選擇上建議選擇合身而不緊身的經典直筒褲。其次是自然型：四肢關節與鎖骨較為明顯，腰線或肌肉質感會因人而異，就算胖一些也能感覺骨感，適合較寬鬆隨意的風格。所以在褲裝建議寬鬆感大一號的單品，用於掩飾較具有骨感的膝蓋與關節。最後是波浪型：身材較為單薄且肌肉質感較為柔軟，腰線偏低，整體的重心偏下，大小腿對比較不明顯，是讓人感覺稍微偏纖瘦的身形。所以在褲裝建議適合有曲線修身褲裝，尤其是膝蓋以下設計更為重要，適合有曲線修身的褲裝。

所以依據了「骨格分析」的建議，UNIQLO針對女性最在意的顯瘦效果，推出系列寬褲滿足消費者需求。包括了女裝寬版牛仔褲，是秒變大長腿的必備神款；女裝垂墜風修身喇叭褲，能夠輕鬆保養洗後也不易起皺。而女裝打褶寬褲透過高腰設計，搭配褲管中央摺線，腰部採鬆緊設計卻無皺摺，讓視覺上更顯俐落。而延續了寬鬆的潮流版型，UNIQLO替男性準備了工裝風多口袋束口褲、寬版窄口牛仔褲以及錐形打褶休閒長褲，藉以凸顯個性穿搭。

Gap輕透氣系列錐形卡其褲1,699元。圖／Gap提供
Gap輕透氣系列錐形卡其褲1,699元。圖／Gap提供

Gap也緊跟市場趨勢，將90年代流行元素經典融入，在男性早秋服飾系列裡，除了長袖襯衫之外，還提供了多樣化版型牛仔褲以及休閒卡其褲。包括了使用延展性佳面料製成的寬鬆錐形彈力牛仔褲、潮流版型的高超寬鬆牛仔褲，以及寬鬆錐形工裝卡其褲和輕透氣材質為主的錐形卡其褲。可以看得出來Gap也以寬版結合錐形的特色，讓褲款也能修飾身材，並帶出街頭感。

Gap寬鬆錐形彈力牛仔褲1,999元。圖／Gap提供
Gap寬鬆錐形彈力牛仔褲1,999元。圖／Gap提供

Gap超寬鬆潮流版型牛仔褲1,999元。圖／Gap提供
Gap超寬鬆潮流版型牛仔褲1,999元。圖／Gap提供

Gap寬鬆錐形工裝卡其褲1,999元。圖／Gap提供
Gap寬鬆錐形工裝卡其褲1,999元。圖／Gap提供

UNIQLO女裝寬版牛仔褲1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝寬版牛仔褲1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝工裝風多口袋束口褲1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝工裝風多口袋束口褲1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝寬版窄口牛仔褲1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝寬版窄口牛仔褲1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝垂墜風修身喇叭褲990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝垂墜風修身喇叭褲990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Gap

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