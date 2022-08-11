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假的！LINE「輔助認證」新詐騙 填帳密、認證碼恐被盜
近期詐騙訊息有夠多，除了簡訊裡的刪都刪不完的投資群組，LINE最近也出現越來越多假冒各品牌官方帳號的連結，甚至出現要求你在「輔助認證」頁面填入帳號的情境，LINE官方稍早澄清，這些全都是假的！
LINE表示，LINE官方沒有推出任何「輔助認證」機制，因此，只要是透過「聊天室」傳送的「LINE認證連結」全都假的，只是想要盜取個資的新騙術，尤其是「簡訊認證碼」千萬不能給任何人，否則帳號很有可能會被偷走。
除了不要隨意點選不明連結，在任何狀況下，也都不能將簡訊認證碼告知其他人，因為對方只要有你的手機號碼、簡訊認證碼，就可以用來進行線上的小額付款、扣款，或是進行安全認證，不管是損失金錢還是帳號被盜，都是非常麻煩的事。
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