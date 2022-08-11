跑鞋該怎麼選？超輕量、省力回彈，還是穩定支撐？看這篇就懂了！

慢跑是最容易入門的有氧運動之一，但別因為門檻低就輕忽了謹慎挑選裝備，一雙適合自己的跑鞋是不可獲缺的工具。像是ASICS在旗艦級的跑鞋之後，又針對一般消費者推出了省力回彈的GEL-KAYANO 29鞋；adidas則祭出Adizero系列升級版，提供全方位的支撐性、HOKA則針對難度更高的越野賽，獻上Mafate Speed 4鞋。

在ASICS的世界裡，光是慢跑鞋就有不同類型與需求，像是GEL-KAYANO就是屬於招牌支撐型鞋款。而全新的GEL-KAYANO 29相較前一代，搭載FF BLAST+中底科技，應用於上層中底結構中，能提升輕量及緩震性能，並擁有更回彈的腳感。同時採用LITETRUSS中足穩定系統，增加運動時的足弓支撐力，並有效防止足弓內傾，保持穩定性，確保跑者獲得充分保護。

品牌大使林敬倫詮釋GEL-KAYANO 29跑鞋5,180元。圖／ASICS提供

有著多位頂尖跑者認證的Adizero Adios Pro 3鞋款，是adidas專為挑戰自我極限的人而開發。採用全新輕量透氣鞋面，搭載雙層Lightstrike Pro中底，更有進化版一體成型的ENERGYRODS 2.0碳纖維推進系統，提供穩定支撐和能量回饋，增進爆發力。不僅如此，Adizero Adios Pro 3採用耐磨的Continental馬牌輪胎大底，在各種溫度環境下，仍保有良好抓地力；其中前掌外側及後腳跟內側特別以凹槽切割處理，不但能減輕重量，引導跑者向前，還能幫助前掌落地跑者的步態更趨自然。

adidas Adizero Adios Pro專業跑鞋7,500元。圖／adidas提供

成為超級越野賽事UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc）官方指定跑鞋的HOKA，便以長距離越野賽事為設計原點，搭配獨家PROFLY+雙密度輕量回彈中底，打造了Mafate Speed 4跑鞋。鞋面採透氣緹花網眼與輕量化動態鞋舌，透過獨家中底提供了上層柔軟、下層回饋特性，能讓穿著者在上坡推蹬與下坡緩震的達到平衡；5毫米刻紋的Vibram Megagrip Litebase輕量黃金大底，適合快速推進、靈活移動的山徑使用需求；集輕量、保護、加速等優勢於一身。

ASICS GEL-KAYANO 29女款跑鞋5,180元。圖／ASICS提供