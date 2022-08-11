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海瑞溫斯頓新高級珠寶 一次滿足糖果、萬花筒兩種願望

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出Winston Candy與全新Winston Kaleidoscope系列珠寶，透過明艷動人的寶石色彩，帶來清新感受。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出Winston Candy與全新Winston Kaleidoscope系列珠寶，透過明艷動人的寶石色彩，帶來清新感受。圖 / 海瑞溫斯頓提供

每個人心裡多少都保有一份純摯之情，而甜美的糖果、帶來繽紛想像的萬花筒，更是童心的最佳展示。海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出Winston Candy系列與全新Winston Kaleidoscope系列珠寶，透過明艷動人的寶石色彩，為夏日帶來清新感受。

Winston Candy的系列名稱直覺而容易聯想，其原點可追溯至1950、1960年代的品牌設計草稿，透過碩大的寶石為主視覺，並透過色彩的衝突、規律的鋪排，帶來宛如糖果般的雀躍感受，0熱量、更成為全身造型難以忽視的甜蜜亮點。

與Winston Candy有異曲同工視覺效果，但更講究對稱性的Winston Kaleidoscope珠寶，則嘗試模仿萬花筒的魔幻視覺，本次Harry Winston帶來兩款新作：「粉色碧璽與彩寶項鍊」與「丹泉石與彩寶項鍊」，前者以一顆2.87克拉粉紅碧璽為主石，搭配26顆總重約9.4克拉的圓形明亮式切工粉色碧璽，後者則以1顆約4.13克拉的圓形明亮式切工丹泉石為主石，全數共鑲嵌91顆彩寶與鑽石，總重約44.65克拉。

像是漫威電影「奇異博士」般，透過Winston Candy與Winston Kaleidoscope系列珠寶，像是將一個小型的「魔法陣」隨身攜帶，當心神投入期間、也像打開了一個異世界的入口，讓歡愉與閃耀、無限延展。

Winston Candy橘色錳鋁榴石耳環，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Winston Candy橘色錳鋁榴石耳環，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Winston Candy系列桃紅色尖晶石戒指，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Winston Candy系列桃紅色尖晶石戒指，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
彩色寶石像是將一個小型的「魔法陣」隨身攜帶，讓歡愉感受與閃耀、無限延展。圖 / 海瑞溫斯頓提供
彩色寶石像是將一個小型的「魔法陣」隨身攜帶，讓歡愉感受與閃耀、無限延展。圖 / 海瑞溫斯頓提供

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