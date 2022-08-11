女生最愛機車style！購車懶人包 10大女性在意特點、5推薦車款

女生理想中的機車是什麼樣子？

提到汽車、機車等產品，許多人出於刻板印象總會第一時間聯想到男性，但對於車款的堅持與追求，可不只是男性專屬的樂趣，不少女生在購車時都有各種在意的眉眉角角。看準女性市場，市面上出現越來越多符合女性購車喜好的車款。近期就有不少機車品牌，推出了專為女性打造的車型，如Gogoro、YAMAHA、KYMCO等，不同品牌的不同車款都各有擁護者。

這些標榜專為女性設計的機車，都特別強調女生對車款的期待，諸如外觀設計、輕巧度等等。究竟女生們在購買機車時，最在意的特點有哪些呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出女性購買機車最在意的前十大特點，以及網友們推薦最適合女生的前五大機車車款，一起來看看吧！

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NO. 1 外觀設計

「外觀設計」毫無懸念地成為女性購買機車時最在意的第一要點！經常使用的代步工具，自然也會希望能挑選自己喜歡的樣子。YAMAHA Vinoora 125可愛的「小小兵」造型，就受不到少人的青睞。

除了車型設計，車身顏色也是不少人選車的要點。為此不少車款都推出別出心裁的顏色選擇，像是全新Gogoro Delight就有琉光綠、燦光藍、裸光金、凝光白等四種時尚配色，SYM Fiddle也推出了荷露粉、蔚海藍、幻霧灰、初雪白等配合春夏秋冬的「水漾四季」色彩。

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NO. 2 車廂空間

對許多女性而言，車廂大小是買機車時會考慮的一大重點。網路上也常常可以看見女生在詢問推薦車款列出「置物箱要大」、「車廂不要太小」等條件。目前市面上的機車幾乎都盡可能的設計出大車廂空間，像是SYM Fiddle便推出大容量置物箱，滿足市場需求。

但除了車廂大小以外，有品牌細心打造出更不一樣的車廂空間，迎接廣大女性客群。Gogoro Delight就在車廂配置業界首創的 U 型照明燈和香氛組，在大車廂空間中，不只開關車廂時有光線方便拿取物品，香氛也可以帶來好心情。創造出滿滿的儀式感，還兼具實用性。

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NO. 3 車款售價

買機車和購買任何東西一樣，「價錢」、「CP值」絕對是很重要的考量點。市面上的車款琳瑯滿目，價錢不同之外每部機車所擁有的功能、配備也不一樣，因此選擇車款可不是只比較價格就好，還必須參考每部車整體的性能，再依照自己的需求做出綜合考量。

此外，「優惠方案」也是不少人在購車時會列入考慮的要素之一。若是兩部車的綜合條件相似，那麼優惠方案就會成為決定性要素，網友也常常研究「怎麼買車最便宜」、「暑假期間會有折扣」、「汰舊換新有蠻多補助的」。

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NO. 4 輕巧度

大部分女性由於先天的生理條件，外型上和男性比起來相對嬌小，力氣也比較弱，因此機車的輕巧度是購車時的一大考量點，女性網友在提及購車條件時通常也會強調「希望車輕好移車」、「力氣不大想選輕一點的車」。市面上許多品牌都會推出配合女性身型及力氣打造的車款，除了車身重量較輕外，座高也較低，更會加上許多省力的設計。

市售車款中，Gogoro Delight的超低座高只有72.9公分，加上省力中柱、省力牽車及倒車輔助模式，更增添輕巧度。YAMAHA Vinoora 125則以94kg的超輕重量，符合女性嬌小身型的設計，成功吸引許多女生的目光。

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NO. 5 騎乘穩定度

一部機車的騎乘穩定度，關乎到安全問題，因此名列女性購車時最在意的前5名。不少人在詢問推薦車款時都會提到「希望騎起來穩定舒適」、「想買騎起來穩的車」。市面上的機車為了能夠增加穩定性，都安裝了避震系統，但不同的避震器效果也不同。像是雙槍避震就會比單槍避震有更舒適穩定的騎乘感受。

目前市場上主打為女性設計的車款中，KYMCO Many、Gogoro Delight都是採用雙槍後避震，其中Gogoro Delight還附加了FLO DRIVE皮帶傳動系統，穩定之餘騎乘感受也更加順滑，成為不少女性的購車首選。

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網友最推哪幾款車？

在看過前面的「女性購車在意特點」後，你是否也好奇，綜合這些大家在意的條件後，目前市面上的哪些機車車款是網友們覺得最適合推薦給女性使用的呢？

接下來《DailyView網路溫度計》就列出了透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統所調查出的「女性推薦機車車款」網路聲量排行榜TOP5，一起來看看大家心目中最適合女生的機車有哪些吧！

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NO. 1 Gogoro Delight

女性推薦機車車款的第1名，由今年7月剛上市的全新Gogoro Delight拿下。該車款由女性設計團隊打造，真正地從女生的視角出發進行設計，除了漂亮的顏色和優雅的外型，還擁有目前業界最低座高及省力中柱、省力牽車、一鍵倒車設計，兼具美觀與實用性。

此外，Gogoro Delight還獨家打造車廂內U型照明燈、香氛組，以及安心護送燈、抗菌把手、AIRCUSH緩衝飾板保護膝蓋等等，每一項都是經由團隊觀察日常生活中女性的機車使用需求設計而成，在每一個細節都悉心地貼合著女生的實際騎乘經驗。

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NO. 2 Gogoro VIVA

Gogoro VIVA是標榜「羽量級」的智慧電動機車，小小的車身看起來相當輕盈，很適合力氣不大的女生騎乘。雖然車身小巧，但還是有21.6公升的大容量置物，特殊的幾何車頭及膠囊造型頭燈，更是讓機車質感翻倍。

輕巧的Gogoro VIVA，得到不少人的青睞。網路上常可以看到有人推薦該車款給女性，「很輕、很安靜，騎起來很順暢」、「車箱空間頗大，自己戴3/4安全帽完全放得下」、「這真的算是一臺騎乘起來很舒服的車」。

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NO. 3 SYM Fiddle 115 & 125

SYM Fiddle系列推出許多好看的顏色設計，再加上線條流暢優雅的車型及輕巧的車身，時尚又好操作的特性讓它總是常出現在女性機車車款的推薦名單中。除了外觀，SYM Fiddle系列的智慧油電、三零科技也是該車款的亮點之一。

Fiddle系列在網路上有許多好評，常可以看到網友們對同系列車款的評論，「我覺得很好騎，騎起來很順滑」、「Fiddle車廂大，座墊個人覺得好坐」、「Fiddle是臺溫和穩定舒適的車」。

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NO. 4 YAMAHA Limi 125

YAMAHA Limi 125俐落的外型、簡單的顏色，讓它看起來低調而幹練。97公斤的輕巧車身再加上低座高，讓女性也能輕鬆駕馭，此外還附有實用的USB充電座，是追求簡單率性的女生喜歡的車型。

有別於許多人對「女性車款」帶有的嬌小、可愛、粉嫩的刻板印象，YAMAHA Limi 125走的是帥氣時尚的路線，受到不少女生的喜愛，「姊就是要走帥氣、大方的時尚路線」、「簡單的設計最好看了」。

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NO. 5 YAMAHA Vinoora 125

YAMAHA Vinoora系列車款以溫暖療癒的的莫蘭迪色系，呈現出質感文青的形象。看起來像小小兵的可愛外型，更是擄獲不少人的心。此外，94公斤的超級輕量化車身，也讓它成為許多女性購車時考慮的車款之一。

好看的外型加上輕巧的車身，讓它得到許多網友的好評。不少人表示：「每次都被它的外型吸引，超可愛的」、「顏色都好好看」、「車子很輕騎起來也不會飄」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月29日至2022年07月28日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『女性購車在意特點』、『女性推薦機車車款』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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