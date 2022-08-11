招待「好兄弟」澎湃的一桌！中元普渡10大熱門供品

普渡會準備哪些供品？

農曆七月十五日是傳統民俗中的「中元節」，家家戶戶會在這段時間準備豐盛的供品、紙錢來祭祀「好兄弟」，除了祈求在這特別的月份能夠平安，也是對鬼神表達敬畏之心，款待那些無家可歸的「好兄弟」，隱含普濟蒼生的善意。

而中元節也是各大賣場、零售業者最大檔期，看準大眾對供品的準備取向越來越多元，業者紛紛推出普渡組合包、層次包、促銷優惠組合等。看著賣場玲瑯滿目的供品項目該如何準備？大眾最喜歡拜哪些東西以表現誠心？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年來，中元普渡期間網友、民眾最熱烈討論供品，這些供品其實也有其寓意，可以做為普渡的參考清單。



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◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信

NO.10 汽水

「拜汽水，人家說，有氣才會旺。」經典廣告台詞深植人心，也因如此，汽水類像是黑松沙士、蘋果西打、可樂等成為大眾一定會準備的供品之一。但對某些行業來說則是敬而遠之，像是醫院就不拜也不喝汽水，因為「汽」唸起來像台語的「去」，感覺像叫病人回老家不吉利。「（沙士）還不能買錯，買到加鹽的變驅邪功效惹怒好兄弟還得了」、「聽說拜過的汽水會沒氣？！」。

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NO.9 鹹、甜罐頭

多數人家裡喜歡準備罐頭類來祭拜是因為罐頭可以久放，鹹罐頭像是土豆麵筋、鮪魚罐頭、黑瓜等；甜罐頭有花生牛奶、八寶粥都相當受歡迎。值得一提的是，雖然本次調查寵物罐頭未進榜，但近年也有不少人將寵物罐頭當作供品，祭祀逝世或無家可歸的貓狗鬼魂。「牛奶花生太神辣」、「想買鰻魚罐頭來 中元普渡拜拜，請問哪一款比較好吃？」不過，祭拜時普遍都在戶外或室溫下，炎熱高溫，如罐頭有膨罐或凹罐，千萬別食用。

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NO.8 泡麵

普渡拜泡麵的習慣從何而來？有一說法是，泡麵其實是為了撫慰當年陰界那一端的單身魯蛇，像是統一肉燥麵當初也是為了中元節才推出的限定產品。即使現在科技發達，也開始出現各種泡麵，但中元節拜泡麵這個習俗就這樣流傳至今。「（泡麵）幾個孔是本來就有的，我的直覺猜測 是不是（中元節大家都會買泡麵來普渡 ）泡麵公司 貼心設計方便插香的」、「去採買普渡的餅乾糧食，突然發現以前小時候最愛吃的康師傅泡麵好像已經不在架上了」。

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NO.7 盥洗用具

祭拜「好兄弟」時，會在板凳上放有裝著半盆水的臉盆和一條毛巾，有些人還會放上牙膏、牙刷、漱口杯等，且一定是全新的盥洗用具，讓好兄弟在進場前先稍作清潔。據說是為了避免彼此搶食造成衝突，所以藉著盥洗冷靜一下。「普渡買金紙會贈送臉盆」、「普渡拜拜完的臉盆跟毛巾大家都怎麼處理？」命理師提醒，普渡拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免讓好兄弟進到家裡。

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NO.6 酒類

普渡不少人會準備米酒、啤酒等，曾有網友指出，自家老闆不准拜葡萄酒，原因是「成串的好兄弟會群聚不肯走」。命理專家詹惟中也建議，可以拜啤酒，有氣泡的飲料可以帶來好運氣，除此之外，「星『銀』啤酒=金銀財寶，若想招財、拜虎牌也能咬錢來，拜海尼根0.0零酒精能心誠則靈，確診+0、業績尾數都+0」。「會計說老虎招財，之前拜了整年財運都不錯」、「我同事說拜海尼根0.0（諧音靈靈）拜了就天靈靈、地靈靈了」。

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NO.5 飲料

飲料像是麥香、波蜜都有網友提及，據說，拜「麥」香紅茶加上「光」泉蜜茶，只要這樣就能讓業績一飛沖天「賣光光」，因此是許多業務或商家供品桌中不可少的。 還有店員用飲料顏色排出「中元」二字不過，像是大家常喝的咖啡則被視為禁忌，因為咖啡喝了會「提神」，意謂讓好兄弟留著不走。還有命理師指出，若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。「麥香紅茶一直是我的心頭好，上次普渡要買來拜拜結果賣場整箱的賣完了」、「身為今年（普渡）採購超害怕買錯東西，一手立頓鋁箔包，然後原萃一箱。」

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NO.4 三牲

三牲包含：雞、豬、魚，傳統來說，一定要選用全雞、全豬與全魚，不能將肢體分解，因為「好兄弟」會認為吃過了，因此觸怒好兄弟，這也是為了讓所有好兄弟們能吃到喜歡吃的部位。不過現在儀式簡化，也有人以形狀相似的三牲果凍作替代。「普渡拜拜必備三牲，吃不完怎麼辦？」、「請問是中元節快到了應景，三牲拜拜關係所以肯德基才推出炸全雞嗎？」。

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NO.3 金紙

相傳農曆7月鬼門開，是閻羅王讓好兄弟們離開地府，到陽間放風的時間，因此民眾燒紙錢意味讓好兄弟有錢好過年，所以供品桌上都會擺上金紙，祭拜後焚燒，「中元將至，不妨再多添些供品、紙錢，也當作是祈福」。不過現今環保意識抬頭，也有網友、民眾對燒金紙的儀式感到反感，認為造成空氣和環境汙染，「上上禮拜鬼門關燒一次 上上上禮拜中元節燒一次 上個月鬼門開燒一次 今天又燒一次 有什麼話不會一次講？」、「我建議可以把買紙錢的錢拿去捐款」、「紙錢為什麼一直燒、會不會通膨？」。

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NO.2 四果

四果指的是「四季時令水果」，比較常見的像是蘋果、梨子。必須使用3或5奇數的數目。不過命理師提醒，有些水果不適合同時拜，像是「香蕉、李子、梨子、棗子」，有「招你來」的含意；「一串形狀」的水果像是葡萄、荔枝、龍眼等也不要，有「死一整串」的不祥兆頭，或是將水果一顆顆剪開再拜，另外，榴槤（流連忘返）、鳳梨（鬼旺）、釋迦（像釋迦牟尼佛）也都應儘量避免。「第一次自己準備普渡，然後路人大媽看到我準備的水果，結果立馬停下來指著我的水果盤說『這不對 那不對 那個錯 這個錯』」。

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NO.1 餅乾零嘴

每到中元普渡，超商、賣場就會推出組合式的餅乾、零食澎湃包，餅乾零嘴能獲得網友、民眾第一名討論度，原因是這類商品保存期限久且選擇多樣化，有些餅乾還有其寓意，像是「綠色乖乖」表順行，「我們家社區昨天拜中元普渡，剛看了一下祭品區，有好多口味的乖乖欸，我個人最愛的是五香」。網紅486先生也曾提到，有許多人喜歡選擇國民點心「旺旺仙貝」來當普渡供品，他認為這樣做非常傻，因為鬼旺人氣就會衰弱。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年08月08日至2022年08月07日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『中元普渡』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統