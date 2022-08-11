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高雄SKM Park Outlets今天開幕 多家精品全年2折起

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
隸屬新光三越集團的高雄SKM Park Outlets今天開幕。圖／新光三越集團提供
隸屬新光三越集團的高雄SKM Park Outlets今天開幕。圖／新光三越集團提供

隸屬新光三越集團的高雄SKM Park Outlets今天開幕，高雄市長陳其邁主持剪綵，逾200家品牌推出開幕折扣優惠，開幕首4日滿額再送後背包。購物中心不只有BURBERRY南部獨家Outlet店進駐，COACH、BOSS等精品全年2折起，adidas全台最大Outlet旗艦店全年也35折起，

SKM Park Outlets盛大開幕，祭出10大必買國際精品，BURBERRY南部獨家Outlet店外，高雄獨家的AllSaints商品最低5折起，指定商品3件再享9折；POLO RALPH LAUREN 在8月14日不限消費金額，即贈造型棉花糖；BROOKS BROTHERS全年4折起，活動期間多樣商品2件再打9折，單筆消費滿1萬5千元贈折疊傘。COACH、Tommy Hilfiger、MaxMara、MICHAEL KORS、BOSS全年折扣2折起。

Adidas旗艦店占地400坪，全年35折起，11日至14日消費滿3800送後背包；new balance 35折起，開幕期間消費滿3300現抵300，鞋子2雙再9折；skechers 商品5折起，特價品2件9折、3件75折；Timberland 4折起，滿5500元現抵500元，滿,000元贈品牌防水袋；Dickies3折起，滿,500元現抵500元。

今天起至28日，大魯閣打擊場平日限定享399元；國賓影城豪華雙享套票優惠價500元；遊戲愛樂園2人同行1人免費；鈴鹿賽道樂園享國旅3折，原價980元，平日暢遊價299元。

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