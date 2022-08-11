米雷最快今生成 彭啟明：近期尚無顯著影響台灣的颱風

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天仍維持典型夏季天氣，和過去幾天很像，南部仍要提防午後熱對流，伴隨閃電雷擊，短時強降雨很容易有積淹水，務必要提高警覺，尤其這幾天逢天文大潮，沿海低窪區域要多留意。

彭啟明說，遇上閃電雷擊強降雨時，盡量減少外出，低窪敏感區域要預防積淹水時如何應變。類似天氣將維持將近一周以上，米雷颱風將生成，往日本對台灣沒有影響，近期尚無顯著影響台灣的颱風。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，昨天在日本南方海面生成的熱帶性低氣壓，這段時間快速發展，預估最快今天就有機會增強為今年第八號颱風米雷。預測路徑將偏北轉東北移動通過日本附近，不會接近台灣，因此沒有影響。

他說，而南海的木蘭颱風，已經來到廣西到越南北部一帶的陸地，後續將逐漸減弱消散，雖然距離台灣相當遠，不過南部海域仍有局部長浪影響，前往海濱活動要留意。

而今天台灣仍是處在太平洋高壓勢力的邊緣，環境風向是較弱的東南到偏南風，歐宗學說，由於高壓勢力並不算強，大氣還是有些潛在的不穩定性，凌晨到清晨時段中北部地區有局部的短暫陣雨發生，預估這些降雨上午會逐漸趨緩。

歐宗學說，後續要注意的是午後雷陣雨，除了各地山區以外，西半部部分平地區域也會受到影響，仍可能有局部的短時強降雨發生，戶外活動還是要留意天氣變化狀況。沒有下雨時氣溫依然偏高且悶熱，預報紫外線指數仍可達到過量等級，同樣要注意防曬並多喝水、預防熱傷害。

歐宗學表示，後續到周末期間預估都是類似的高壓邊緣弱風環境，西半部凌晨到上午仍有局部短暫陣雨機會，比較需要注意的還是午後雷陣雨的影響，較容易帶來急促且劇烈的雨勢，類似的天氣型態可能會持續到下周中期。