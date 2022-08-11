米雷最快今生成 彭啟明：近期尚無顯著影響台灣的颱風
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天仍維持典型夏季天氣，和過去幾天很像，南部仍要提防午後熱對流，伴隨閃電雷擊，短時強降雨很容易有積淹水，務必要提高警覺，尤其這幾天逢天文大潮，沿海低窪區域要多留意。
彭啟明說，遇上閃電雷擊強降雨時，盡量減少外出，低窪敏感區域要預防積淹水時如何應變。類似天氣將維持將近一周以上，米雷颱風將生成，往日本對台灣沒有影響，近期尚無顯著影響台灣的颱風。
天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，昨天在日本南方海面生成的熱帶性低氣壓，這段時間快速發展，預估最快今天就有機會增強為今年第八號颱風米雷。預測路徑將偏北轉東北移動通過日本附近，不會接近台灣，因此沒有影響。
他說，而南海的木蘭颱風，已經來到廣西到越南北部一帶的陸地，後續將逐漸減弱消散，雖然距離台灣相當遠，不過南部海域仍有局部長浪影響，前往海濱活動要留意。
而今天台灣仍是處在太平洋高壓勢力的邊緣，環境風向是較弱的東南到偏南風，歐宗學說，由於高壓勢力並不算強，大氣還是有些潛在的不穩定性，凌晨到清晨時段中北部地區有局部的短暫陣雨發生，預估這些降雨上午會逐漸趨緩。
歐宗學說，後續要注意的是午後雷陣雨，除了各地山區以外，西半部部分平地區域也會受到影響，仍可能有局部的短時強降雨發生，戶外活動還是要留意天氣變化狀況。沒有下雨時氣溫依然偏高且悶熱，預報紫外線指數仍可達到過量等級，同樣要注意防曬並多喝水、預防熱傷害。
歐宗學表示，後續到周末期間預估都是類似的高壓邊緣弱風環境，西半部凌晨到上午仍有局部短暫陣雨機會，比較需要注意的還是午後雷陣雨的影響，較容易帶來急促且劇烈的雨勢，類似的天氣型態可能會持續到下周中期。
另外根據氣象局預報，周五到下周二適逢桃園以北及嘉義以南的年度大潮，沿海低漥地區在漲潮期間要留意可能有海水倒灌造成局部積淹水的情形，海邊活動也要多加小心。
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