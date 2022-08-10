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小白鞋再進化 Tod's「1T Sneakers」鮮色潮玩百搭
復古、休閒風格的厚底鞋近年大為流行，一向以休閒鞋履聞名的義大利品牌TOD’S，近日推薦了多款1T休閒鞋，除了結合品牌經典設計gommino豆豆後跟，並有多色、拼接、小白鞋的豐富組合，男女皆宜。
1T休閒鞋的特色，是使用了絨面皮革拼織物，同時有別於一般的運動或休閒鞋，酌量拼接以光滑的皮革，提升了整體質感，同時鞋舌並飾有Tod’s印花，而經典的gommino橡膠豆豆鞋底則在造型特色外，兼具了柔軟的腳底回饋「路感」，讓面子和裡子一應俱全。
其中男生款原本就有白灰搭配藍色側邊飾條設計，秋冬新款則多了深藍與奶油色、深藍搭配白、淺藍的兩種組合，訂價皆為26,600元；女性款式則除了經典百搭的全白「小白鞋」之外，另有酒紅、淺藍兩種顏色組合，無論搭配大地色系、或中性的都市灰色穿搭，都能輕鬆走跳街道或郊外，風格自定義。
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