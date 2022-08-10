吃得到7款貝果！好丘進駐IKEA 限定版「肉丸貝果堡」

以「貝果」為招牌商品的「好丘」，自8月12日起正式進駐IKEA新店店IKEA Café，並且提供7款貝果，可以結合IKEA的明星餐點，自由搭配推出「桑葚貝果 FEAT.煙燻鮭魚」、「四季春貝果 FEAT.牛肉漢堡排」等貝果堡組合，甚至有期間限定的「宜家家居新店店層層疊疊肉丸貝果堡」，同時現場還有貝果打卡牆供民眾拍照。為慶祝雙品牌合作，會員還可享「草莓奶香貝果29元」的限量優惠。至於甜甜圈「Mister Donut」也限時7天推出「買6送3」的折扣方案。

IKEA新店店擁有全台唯一的「IKEA Café」，在開幕3年之際，攜手好丘舉行首度跨品牌合作活動。店內將會供應好丘的7種口味貝果，包括桑葚、四季春、起司三重奏、地瓜乳酪、芋頭鹹蛋黃、奶韻烏龍與草莓奶香等口味。同時發揮IKEA的家具概念，民眾可以挑選自己喜愛的貝果口味，再搭配里肌火腿、煙燻鮭魚、牛肉漢堡排等IKEA餐點，打造出創意貝果堡。例如「桑葚貝果 FEAT.煙燻鮭魚」，每份230元；「四季春貝果 FEAT.牛肉漢堡排」，每份240元；「起司三重奏貝果 FEAT.里肌火腿」則為225元。

除此之外，店內也限量推出「宜家家居新店店層層疊疊肉丸貝果堡」，不僅大玩疊字哏，還將貝果與招牌肉丸巧妙結合，每份129元。而且凡點貝果相關餐點，隨餐附贈貝果堡組裝說明書，滿足消費者的DIY魂。另外現場還販售有地瓜乳酪、芋頭鹹蛋黃、奶韻烏龍與草莓奶香等4種口味的袋裝貝果，4入260元。IKEA Café也特別設立「巨型貝果堡打卡牆」，參與打卡還有機會獲得好丘貝果新生袋。8月12日至18日期間，凡金丘會員或宜家卡卡友至IKEA Café或好丘實體門市，即可以29元入手「草莓奶香貝果」，每人每日限購1顆，售完為止。