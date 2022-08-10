快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃得到7款貝果！好丘進駐IKEA 限定版「肉丸貝果堡」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
期間限定的「宜家家居新店店層層疊疊肉丸貝果堡」，每份129元。圖／好丘提供
期間限定的「宜家家居新店店層層疊疊肉丸貝果堡」，每份129元。圖／好丘提供

以「貝果」為招牌商品的「好丘」，自8月12日起正式進駐IKEA新店店IKEA Café，並且提供7款貝果，可以結合IKEA的明星餐點，自由搭配推出「桑葚貝果 FEAT.煙燻鮭魚」、「四季春貝果 FEAT.牛肉漢堡排」等貝果堡組合，甚至有期間限定的「宜家家居新店店層層疊疊肉丸貝果堡」，同時現場還有貝果打卡牆供民眾拍照。為慶祝雙品牌合作，會員還可享「草莓奶香貝果29元」的限量優惠。至於甜甜圈「Mister Donut」也限時7天推出「買6送3」的折扣方案。

IKEA新店店擁有全台唯一的「IKEA Café」，在開幕3年之際，攜手好丘舉行首度跨品牌合作活動。店內將會供應好丘的7種口味貝果，包括桑葚、四季春、起司三重奏、地瓜乳酪、芋頭鹹蛋黃、奶韻烏龍與草莓奶香等口味。同時發揮IKEA的家具概念，民眾可以挑選自己喜愛的貝果口味，再搭配里肌火腿、煙燻鮭魚、牛肉漢堡排等IKEA餐點，打造出創意貝果堡。例如「桑葚貝果 FEAT.煙燻鮭魚」，每份230元；「四季春貝果 FEAT.牛肉漢堡排」，每份240元；「起司三重奏貝果 FEAT.里肌火腿」則為225元。

除此之外，店內也限量推出「宜家家居新店店層層疊疊肉丸貝果堡」，不僅大玩疊字哏，還將貝果與招牌肉丸巧妙結合，每份129元。而且凡點貝果相關餐點，隨餐附贈貝果堡組裝說明書，滿足消費者的DIY魂。另外現場還販售有地瓜乳酪、芋頭鹹蛋黃、奶韻烏龍與草莓奶香等4種口味的袋裝貝果，4入260元。IKEA Café也特別設立「巨型貝果堡打卡牆」，參與打卡還有機會獲得好丘貝果新生袋。8月12日至18日期間，凡金丘會員或宜家卡卡友至IKEA Café或好丘實體門市，即可以29元入手「草莓奶香貝果」，每人每日限購1顆，售完為止。

針對喜愛點心的民眾，配合中元節即將到來，Mister Donut也以「蜜蜂工坊聯名甜甜圈」作為主角，限時7天推出優惠方案。只要於8月12日～8月18日期間，購買9個甜甜圈／點心，其中包含1款蜜蜂工坊聯名甜甜圈，其中3個可享免費招待，現享「買6送3」的折扣。

IKEA Café攜手好丘，以好丘貝果搭配里肌火腿、煙燻鮭魚、牛肉漢堡排，推出多款自主貝果堡。圖／好丘提供
IKEA Café攜手好丘，以好丘貝果搭配里肌火腿、煙燻鮭魚、牛肉漢堡排，推出多款自主貝果堡。圖／好丘提供
IKEA Café設立「巨型貝果堡打卡牆」，參與打卡還有機會獲得好丘貝果新生袋。圖／好丘提供
IKEA Café設立「巨型貝果堡打卡牆」，參與打卡還有機會獲得好丘貝果新生袋。圖／好丘提供
Mister Donut推出「甜甜圈／點心買6送3」的限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「甜甜圈／點心買6送3」的限時優惠。圖／Mister Donut提供

IKEA 草莓 鮭魚

延伸閱讀

中元普渡拜好兄弟用哪一種乖乖最神？ 內行激推「秘密口味」

到IKEA「點食成金」！吃飯送折抵券、小龍蝦系列有優惠

人妻大戰哥吉拉恐離婚 IKEA一貼文獲網民激讚：能拯救婚姻

快來挑戰！IKEA榴槤霜淇淋華麗回歸 加碼咖哩豬排飯

相關新聞

全家便利商店推「柚見好秋」預購！文旦禮盒新鮮直送

中秋佳節將至，適逢文旦盛產時期，全家便利商店為推廣在地農產品，攜手行政院農業委員會農糧署推出「柚見好秋」預購活動，網羅台...

巴黎高訂周頂級珠寶 卡地亞風格詠歎萬物之美

旅行，是許多人此刻的想望，Cartier卡地亞全新Beautés du Monde頂級珠寶系列開展一趟非凡旅程，透過珍貴...

昆凌、曾之喬站台Burberry Lola包Bellavita限時店

Burberry為展現經典Lola包款的活力與獨特DNA，過往曾巡迴世界各城市打造期間限定空間，今日則於台北寶麗廣場Be...

身上有12「12mini冰沙」特價12元！石二鍋送6%點數

迎接暑假旺季，王品旗下的「石二鍋」自即日起將台北民權龍江店打造成首間「生食外帶」新店型，限時推出會員點數6%回饋。另外「...

梁朝偉招牌電眼再現！馬爹利藍帶全新廣告同框法國影帝

法國頂級干邑品牌馬爹利（MARTELL），由創始人尚‧馬爹利（Jean Martell）的曾孫愛德華‧馬爹利（Edoua...

抽雙人機票、送酒杯！涓豆腐化身「濟州美食快閃店」

以豬肉、海鮮等美食，還有自然美景著稱的濟州島，乃是韓國代表性的觀光島嶼。今年夏天，濟州特別自治道與濟州觀光公社，攜手豆府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。