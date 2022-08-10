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GUCCI微風店開幕 Melody、關穎組「霹靂嬌媽」合體站台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林熙蕾今日以黑色套裝搭配GUCCI手拿包，帥氣炸裂。圖 / GUCCI提供
林熙蕾今日以黑色套裝搭配GUCCI手拿包，帥氣炸裂。圖 / GUCCI提供

古馳（GUCCI）微風店於8月10日（三）重新開幕，佔地約90坪的空間內，涵蓋女裝、包款、珠寶、男飾配件，並有專屬VIP室，重新開幕期間更主打獨家首賣商品：Gucci Attache琥珀色中型肩背包，以及Flora系列精緻珠寶。活動上並邀請到Melody、關穎與林熙蕾美型出席站台。

今日出席記者會上，Melody以白色寬版西裝搭配了銀色短裙宛如下身失蹤、大秀長腿，並手持GUCCI新款Attache琥珀色包包，林熙蕾則是全黑套裝、展現俐落風格，手上拿的則是一枚俐落的奶油色手拿包；關穎則以頭巾、大型串鏈、網襪化身異國風吉卜賽女郎。三人接受聯訪時，Melody首先「發難」，表示三人已經「幾十年沒有過情人節」，而林熙蕾也表示，今日來到微風專賣店「預算無上限」、準備盡情滿足購物欲；Melody同時也趣味指出，「女人無法二選一，無論大小包都喜歡。」三人更表示今天的聚首像是「霹靂嬌媽」，關穎更補上金句，「即便當了媽媽也要讓自己快樂。」

雖然近年台北市商業消費板塊逐漸往信義區移動，但據了解微風店長年累積了一批高貢獻度、口袋夠深的客群，因此重新佈局微風店，將店型優雅升級。新改版的GUCCI微風店有兩大重點：其一是有著更鮮明的空間感、區域感，其二是強調古典與現代的交融，例如新店裝的不同細節都是以實際的義大利古堡為靈感，但透過例如花磚、大理石、流蘇與黃銅，展現出軟硬、新舊的衝突與呼應。

新開幕的GUCCI微風店除了空間更寬敞，位置也調整到靠近復興南路入口。四個彼此串連的圓形空間各自擁有明確聚焦，分別以珍稀皮革與珠寶、熱門包款、男女裝配件，以及女裝為主題。其中珍稀皮革與珠寶區同時也可拉起布幕、變身隱蔽式VIP區域，同時女裝主題空間則擁有2間約3-4坪的更衣室，讓購物擁有更舒適的優渥體驗、盡情享樂。

整體GUCCI微風店的空間營造出復古、戲劇性的奢華感受，古典中融合現代，並兼具工業風與浪漫調性。例如工業風格的展示櫃原帶有粗獷氣息，但為木質骨董件沾染上了懷舊氛圍。同時從手椅、沙發以致地毯皆使用了魔幻、浪漫的天鵝絨，進而透過四個各具專屬主題的空間，最終串連起一趟GUCCI的奇幻旅程。

為慶祝微風GUCCI店重新開幕，獨家首賣商品更主推先前甫發表、以鉤為靈感的超人氣新包GUCCI Attache琥珀色包款，除了琥珀色皮革搭配品牌經典的綠紅綠織邊滾帶、更有藍紅藍撞色版，讓人每一個都想「打包」外帶；精緻珠寶則帶來了Flora系列的項鍊、耳環與戒指，並清一色使用了白銀或黃金並鑲嵌鑽石。精緻珠寶清一色以精緻金工「催生」了一系列GUCCI花園，其中18K金戒指又分單圈、寬版兩種選擇，透過花瓣表面精緻的仿生紋理，花香流動。

為慶祝微風GUCCI店重新開幕，獨家首賣商品更主推兩周前甫發表、以鉤為靈感的超人氣新包GUCCI Attache琥珀色包款，除了琥珀色皮革搭配品牌經典的綠紅綠織邊滾帶、更有藍紅藍撞色版，讓人每一個都想「打包」外帶；精緻珠寶則帶來了Flora系列的項鍊、耳環與戒指，並清一色使用了白金或黃金並鑲嵌鑽石。精緻珠寶清一色以精緻金工「催生」了一系列GUCCI花園，其中18K金戒指又分單圈、寬版兩種選擇，透過花瓣表面精緻的仿生紋理，花香流動。

Melody出席GUCCI微風店記者會時，手上提取了微風獨家首賣商品：GUCCI Attache琥珀色中型肩背包。圖 / GUCCI提供
Melody出席GUCCI微風店記者會時，手上提取了微風獨家首賣商品：GUCCI Attache琥珀色中型肩背包。圖 / GUCCI提供
新改版的GUCCI微風店，以更鮮明的區域感與新舊交融的衝突，成為未來「升級」的店型風格，圖中則為男女配件服飾區。圖 / GUCCI提供
新改版的GUCCI微風店，以更鮮明的區域感與新舊交融的衝突，成為未來「升級」的店型風格，圖中則為男女配件服飾區。圖 / GUCCI提供
Melody（左）、林熙蕾（中）、關穎（右）合體出席GUCCI微風店記者會，三人笑稱宛如「霹靂嬌媽」合體。記者吳致碩 / 攝影
Melody（左）、林熙蕾（中）、關穎（右）合體出席GUCCI微風店記者會，三人笑稱宛如「霹靂嬌媽」合體。記者吳致碩 / 攝影
Melody（左）、林熙蕾（中）、關穎（右）今日出席GUCCI微風店記者會，並表示只要是好姐妹、撞包也無妨。圖 / GUCCI提供
Melody（左）、林熙蕾（中）、關穎（右）今日出席GUCCI微風店記者會，並表示只要是好姐妹、撞包也無妨。圖 / GUCCI提供
Flora 18K金手環，45萬2,100元。圖 / GUCCI提供
Flora 18K金手環，45萬2,100元。圖 / GUCCI提供
Flora 18K白銀項鍊，32萬4,700元。圖 / GUCCI提供
Flora 18K白銀項鍊，32萬4,700元。圖 / GUCCI提供
微風廣場GUCCI新店開幕的獨家首賣包款，Gucci Attache琥珀色中號肩背包，10萬6,900元。圖 / GUCCI提供
微風廣場GUCCI新店開幕的獨家首賣包款，Gucci Attache琥珀色中號肩背包，10萬6,900元。圖 / GUCCI提供
Flora 18K白銀戒指，15萬6,300元。圖 / GUCCI提供
Flora 18K白銀戒指，15萬6,300元。圖 / GUCCI提供
以義大利古堡為靈感的VIP室，以兼容古典、現代的混合風格，營造出衝突、有戲劇效果，但又舒適的私密體驗。圖 / GUCCI提供
以義大利古堡為靈感的VIP室，以兼容古典、現代的混合風格，營造出衝突、有戲劇效果，但又舒適的私密體驗。圖 / GUCCI提供
新開幕的GUCCI微風店除了空間更寬敞，位置也調整到更靠近復興南路入口。圖 / GUCCI提供
新開幕的GUCCI微風店除了空間更寬敞，位置也調整到更靠近復興南路入口。圖 / GUCCI提供
Horsebit 1955系列蜥蜴皮革金屬鍊帶包，24萬6,300元。圖 / GUCCI提供
Horsebit 1955系列蜥蜴皮革金屬鍊帶包，24萬6,300元。圖 / GUCCI提供
Flora 18K金耳環，18萬1,000元。圖 / GUCCI提供
Flora 18K金耳環，18萬1,000元。圖 / GUCCI提供
新開幕的GUCCI微風店除了空間更寬敞，位置也調整到更靠近復興南路入口。圖 / GUCCI提供
新開幕的GUCCI微風店除了空間更寬敞，位置也調整到更靠近復興南路入口。圖 / GUCCI提供
Melody笑稱女人面對包款無法二選一，無論大小包都喜歡、都想一次收藏。圖 / GUCCI提供
Melody笑稱女人面對包款無法二選一，無論大小包都喜歡、都想一次收藏。圖 / GUCCI提供
關穎以頭巾、大型串鏈、白色連身裙，宛如化身異國風吉卜賽女郎，手上則有著GUCCI Attache小型包款。圖 / GUCCI提供
關穎以頭巾、大型串鏈、白色連身裙，宛如化身異國風吉卜賽女郎，手上則有著GUCCI Attache小型包款。圖 / GUCCI提供
Gucci Horsebit 1955系列水晶鑽飾金屬鍊帶包，12萬3,400元。圖 / GUCCI提供
Gucci Horsebit 1955系列水晶鑽飾金屬鍊帶包，12萬3,400元。圖 / GUCCI提供
Melody（左）、林熙蕾（中）、關穎（右）合體出席GUCCI微風店記者會，三人笑稱宛如「霹靂嬌媽」合體。記者吳致碩 / 攝影
Melody（左）、林熙蕾（中）、關穎（右）合體出席GUCCI微風店記者會，三人笑稱宛如「霹靂嬌媽」合體。記者吳致碩 / 攝影

微風 珠寶 Gucci

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