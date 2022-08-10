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經典角色大集合 CASETiFY推《玩具總動員》聯名配件

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
本次聯名系列手機殼適用於iPhone、Samsung、Google Pixel等型號。圖／CASETiFY提供
本次聯名系列手機殼適用於iPhone、Samsung、Google Pixel等型號。圖／CASETiFY提供

充滿童心又能展現親情、友誼酸甜苦辣面貌的經典動畫玩具總動員》，推出近30年來帶給許多大人小孩歡樂的回憶。趁著系列電影在串流平台持續熱播之際，CASETiFY宣布將於8月16日起正式推出一系列以《玩具總動員》為主題所精心設計的電子與生活配件，將《玩具總動員》的歡樂世界與玩具角色帶入日常中，不只有經典的胡迪與巴斯光年角色，其他好友們這次也都佔有一席之地。

CASETiFY《玩具總動員》系列提供了經典強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼與特強防摔竹纖維手機殼等款式供選擇，圖案主題則包含胡迪、巴斯光年、翠絲、彈簧狗、蛋頭先生與蛋頭太太、抱抱龍、火腿、牧羊女寶貝、紅心、三眼怪、熊抱哥、叉奇、鴨霸與兔崽子的活潑身影。

本次聯名系列更特別將《玩具總動員》系列電影中的經典元素包含皮克斯球、胡迪的警長徽章、巴斯光年的太空遊俠勛章以及阿薛的骷髏頭徽章作為靈感，推出多款獨家設計的電子配件，其中阿薛的骷髏頭徽章設計商品將於聯名系列正式發售後2週在CASETiFY Co-Lab App上獨家販售。此外，聯名系列更限量推出以動畫電影中主角安迪房間壁紙上的雲朵為靈感的立體矽膠材質限量iPhone 防摔手機殼。

除了iPhone，本次聯名系列手機殼亦推出Samsung、Google Pixel等型號，以及各代AirPods保護殼、AirTag掛環、Apple Watch錶帶、無線充電器、MacBook保護殼、iPad保護殼、Nintendo Switch保護套等電子配件，還有獨家推出掛有彈簧狗、火腿、抱抱龍、三眼怪圖案串飾的彩珠手機吊飾。

不只胡迪、巴斯光年，其他充滿個人特色的好友們這次也都有專屬設計。圖／CASETiFY提供
不只胡迪、巴斯光年，其他充滿個人特色的好友們這次也都有專屬設計。圖／CASETiFY提供
粉絲們即日起可於CASETiFY官方網站搶先加入優先購買名單，成為胡迪、巴斯光年與玩具們的夥伴。圖／CASETiFY提供
粉絲們即日起可於CASETiFY官方網站搶先加入優先購買名單，成為胡迪、巴斯光年與玩具們的夥伴。圖／CASETiFY提供
CASETiFY推出迪士尼與皮克斯動畫《玩具總動員》全新聯名系列電子配件，將於8月16日正式發售。圖／CASETiFY提供
CASETiFY推出迪士尼與皮克斯動畫《玩具總動員》全新聯名系列電子配件，將於8月16日正式發售。圖／CASETiFY提供
除了手機保護殼，其他如AirPods保護殼、AirTag掛環、Apple Watch錶帶、無線充電器、MacBook保護殼、iPad保護殼也都能選購。圖／CASETiFY提供
除了手機保護殼，其他如AirPods保護殼、AirTag掛環、Apple Watch錶帶、無線充電器、MacBook保護殼、iPad保護殼也都能選購。圖／CASETiFY提供
讓人又愛又恨的熊抱哥也有專屬系列。圖／CASETiFY提供
讓人又愛又恨的熊抱哥也有專屬系列。圖／CASETiFY提供

電影 動畫 玩具總動員

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