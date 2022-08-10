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超夢幻！香奈兒為品牌大使Angèle打造舞台造型全記錄
香奈兒在去年2021年四月時宣布，與2020年起擔任香奈兒品牌大使的比利時創作歌手暨音樂人Angèle合作，為她的「Nonante-Cinq 巡迴演唱」設計服裝。品牌藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）特別設計與歌手共同構思的所有演出服裝共12款造型，其中部分靈感源自香奈兒1995年春夏高級時裝系列，以各式色彩結合斜紋軟呢與亮片等豐富元素打造，搭配長靴與太陽眼鏡等配飾。
如今，這個特別創作的過程，由Loïc Prigent執導，歷經數月的拍攝，最終剪接為長度10分鐘的紀錄短片，回顧Angèle演唱會服裝的創作過程。影片中記錄了Angèle與維吉妮維婭和香奈兒創意工作室的事前討論、巡演準備、首站法國漢斯的後台直擊，以及在巴黎We Love Green音樂節的演出。同時亦提供30秒的短版本。
對於從小就會自己製作舞台服裝的Angèle來說，與維吉妮維婭的合作非常特別，因為她並將固定的框架套在Angèle的身上，「這是很理想的合作經驗，充滿趣味和大膽嘗試。正是這樣的默契和經過討論取得的共識，才能創作出本次的演出服裝。能在舞台上穿著香奈兒以90年代為靈感的特別設計，對我來說意義重大……是我夢寐以求的演出服飾。」
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