Mia C'bon重量級月餅禮盒、和牛烤肉組 限時滿千送百

頂級超市Mia C'bon即將於8月下旬迎來全台第20家分店台中中友店，迎接中秋佳節，不少民眾陸續開始挑選中秋禮盒，準備向親朋好友傳達心意，Mia C'bon找來港台重量級月餅品牌與精選頂規禮盒，讓消費者送禮有面子，又能送到心坎裡。即日起至9月10日推出當日單筆消費滿1,000元送100元現金抵用券優惠，快把握機會搶先選購其他通路少見的經典、特色禮盒。

每年詢問度超高的美心月餅，近年在台灣也是秒殺搶購，Mia C'bon新推出獨家首創的美心拔絲蓮蓉月餅，將拔絲效果融入月餅，濃濃蛋黃配上幼滑白蓮蓉及與焦香花生碎完美結合，鹹香滋味入口保證驚喜不斷。同樣具有人氣好評的奇華餅家，也以經典廣式口味抓住消費者的胃，新品精裝迷你禮盒，內餡特別加入核桃、松子和松仁打造更多口感層次，送禮、自己吃都無負擔。

而擁有世界冠軍光環的吳寶春與王鵬傑，今年中秋也在Mia C'bon推出新品，吳寶春精心製作的四重溪鳳黃酥禮盒，嚴選四重溪紅仁鴨蛋黃配上土鳳梨，將在地食材的特色顯露無遺；另一款相芋流心酥禮盒，選用台中大甲出產的芋頭，加入流心內餡，入口即化。而王鵬傑推出的花好月圓禮盒，則以花卉圖騰為包裝設計，金典鳳梨酥、冠軍草莓酥、小月娘、流心奶皇、綠豆椪5種口味一次滿足。

如果比較喜歡新派的伴手禮選擇，Mia C'bon也引進了創意灌餡蛋捲「青鳥旅行」、木匠手作的「蛋是鳳梨酥」、來自香港的竹苑冰脆龍鬚糖、日本Tivolina 高帽子系列喜餅等，好吃又令人印象深刻。