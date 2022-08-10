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Mia C'bon重量級月餅禮盒、和牛烤肉組 限時滿千送百

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
健康風當道，正官庄最熱賣的高麗蔘精禮盒，與迪化街80年老店老協珍熬雞精禮盒，也是不少人中秋送禮的好選擇。圖／Mia C'bon提供
健康風當道，正官庄最熱賣的高麗蔘精禮盒，與迪化街80年老店老協珍熬雞精禮盒，也是不少人中秋送禮的好選擇。圖／Mia C'bon提供

頂級超市Mia C'bon即將於8月下旬迎來全台第20家分店台中中友店，迎接中秋佳節，不少民眾陸續開始挑選中秋禮盒，準備向親朋好友傳達心意，Mia C'bon找來港台重量級月餅品牌與精選頂規禮盒，讓消費者送禮有面子，又能送到心坎裡。即日起至9月10日推出當日單筆消費滿1,000元送100元現金抵用券優惠，快把握機會搶先選購其他通路少見的經典、特色禮盒。

每年詢問度超高的美心月餅，近年在台灣也是秒殺搶購，Mia C'bon新推出獨家首創的美心拔絲蓮蓉月餅，將拔絲效果融入月餅，濃濃蛋黃配上幼滑白蓮蓉及與焦香花生碎完美結合，鹹香滋味入口保證驚喜不斷。同樣具有人氣好評的奇華餅家，也以經典廣式口味抓住消費者的胃，新品精裝迷你禮盒，內餡特別加入核桃、松子和松仁打造更多口感層次，送禮、自己吃都無負擔。

而擁有世界冠軍光環的吳寶春與王鵬傑，今年中秋也在Mia C'bon推出新品，吳寶春精心製作的四重溪鳳黃酥禮盒，嚴選四重溪紅仁鴨蛋黃配上土鳳梨，將在地食材的特色顯露無遺；另一款相芋流心酥禮盒，選用台中大甲出產的芋頭，加入流心內餡，入口即化。而王鵬傑推出的花好月圓禮盒，則以花卉圖騰為包裝設計，金典鳳梨酥、冠軍草莓酥、小月娘、流心奶皇、綠豆椪5種口味一次滿足。

如果比較喜歡新派的伴手禮選擇，Mia C'bon也引進了創意灌餡蛋捲「青鳥旅行」、木匠手作的「蛋是鳳梨酥」、來自香港的竹苑冰脆龍鬚糖、日本Tivolina 高帽子系列喜餅等，好吃又令人印象深刻。

除了送禮，中秋歡聚烤肉也是重頭戲，Mia C'bon除了可買到來自世界各地的派對零嘴，中秋烤肉組合懶人包也是必備，今年推出豪華重量級組合「掛川完熟酵母豚中秋燒烤禮盒」，將5種日本頂級肉品一次打包，而另一款日本熊本和牛燒烤組，以不同部位的A5頂級和牛極致口感，征服吃貨的味蕾。最後再以應景的郭家履歷48年老欉文旦或日本麝香葡萄做為幸福的完美收場，打造最難忘的中秋聚會。

青鳥旅行「喚月鯨辰」禮盒、日本Tivolina高帽子系列喜餅，為您中秋佳節帶來無數幸福滋味。圖／Mia C'bon提供
青鳥旅行「喚月鯨辰」禮盒、日本Tivolina高帽子系列喜餅，為您中秋佳節帶來無數幸福滋味。圖／Mia C'bon提供
中秋烤肉重量級組合首推掛川完熟酵母豚中秋燒烤禮盒、日本熊本和牛燒烤組，征服吃貨味蕾。圖／Mia C'bon提供
中秋烤肉重量級組合首推掛川完熟酵母豚中秋燒烤禮盒、日本熊本和牛燒烤組，征服吃貨味蕾。圖／Mia C'bon提供
迎接一年一度的送禮旺季，Mia C'bon找來港台重量級月餅品牌與精選頂規禮盒，都能讓您送禮有面子、送到心坎裡。圖／Mia C'bon提供
迎接一年一度的送禮旺季，Mia C'bon找來港台重量級月餅品牌與精選頂規禮盒，都能讓您送禮有面子、送到心坎裡。圖／Mia C'bon提供

中秋 鳳梨酥 月餅

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