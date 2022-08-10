好的超市設計體現社會變化 物件選擇與美感養成相關

超市是許多人日常生活中經常前往的場域之一，若問「心中理想的超市是什麼模樣？」每個人的答案或多或少不太一樣，對於金獎設計師方序中來說，超市就像便利商店、唱片行、書店一樣，是一個地區的人們表現對於生活的想像和整理方式的空間。

方序中說：「比如說，日本的超市就會很清楚地分類整理，甚至還有結合飯店、咖啡廳的設計超市，出國會特別去朝聖，因為他們可能會藉由設計做出品牌的規模，也藉由設計營造出跟空間的關係，」但在去過的國家中，他更著迷歐洲超市所散發出來「原料、自然、生活的質感，他們對於美好是很手感的，那個豐富度讓人驚嘆。」

「台灣開始得比較慢。因為網路的快速盛行跟發達，我們感覺跟世界同步，可是我們少了一段很長的過程，想要迎頭趕上的時候，其實是有一些功課要做的，」方序中觀察台灣大眾商品，設計演變與媒體有很大的關係：好的視覺會引起討論、更廣被認識，「以前的時代東西可以用就好，如今要可以用又要美好，設計開啟了對於未來生活的想像。」

物件的選擇與美感的養成，有其相關聯性。對我們來說，「很有美感」的東西可能在歐洲人眼中稀鬆平常，因為對於美與質感的要求已經自然存在生活環境中，「環境跟個人都有責任。我們試圖改變自己和環境，環境也必須要接受改變，才能再回到更多人身上，這不能一蹴而成、需要時間」。