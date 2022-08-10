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好的超市設計體現社會變化 物件選擇與美感養成相關

聯合報／ 記者孫曼何雅玲／報導
方序中對全聯的印象是生活的好夥伴，親民又幽默。圖 / 全聯提供
方序中對全聯的印象是生活的好夥伴，親民又幽默。圖 / 全聯提供

超市是許多人日常生活中經常前往的場域之一，若問「心中理想的超市是什麼模樣？」每個人的答案或多或少不太一樣，對於金獎設計師方序中來說，超市就像便利商店、唱片行、書店一樣，是一個地區的人們表現對於生活的想像和整理方式的空間。

方序中說：「比如說，日本的超市就會很清楚地分類整理，甚至還有結合飯店、咖啡廳的設計超市，出國會特別去朝聖，因為他們可能會藉由設計做出品牌的規模，也藉由設計營造出跟空間的關係，」但在去過的國家中，他更著迷歐洲超市所散發出來「原料、自然、生活的質感，他們對於美好是很手感的，那個豐富度讓人驚嘆。」

「台灣開始得比較慢。因為網路的快速盛行跟發達，我們感覺跟世界同步，可是我們少了一段很長的過程，想要迎頭趕上的時候，其實是有一些功課要做的，」方序中觀察台灣大眾商品，設計演變與媒體有很大的關係：好的視覺會引起討論、更廣被認識，「以前的時代東西可以用就好，如今要可以用又要美好，設計開啟了對於未來生活的想像。」

物件的選擇與美感的養成，有其相關聯性。對我們來說，「很有美感」的東西可能在歐洲人眼中稀鬆平常，因為對於美與質感的要求已經自然存在生活環境中，「環境跟個人都有責任。我們試圖改變自己和環境，環境也必須要接受改變，才能再回到更多人身上，這不能一蹴而成、需要時間」。

方序中認為，他山之石提供了刺激與方向，但每個地方會有自己的觀察與感動，最終會長出自己的樣子，「在日本超市，看得到國家的嚴謹幽默、設計美感；在歐洲超市，看到的是對於生活的想像和對環境的要求；台灣則是很熱鬧甚至有人情味，又很豐富的多元性，比其他環境更自由，像是全聯超市給人『生活的好夥伴』、『親民又幽默』的印象。各有個性和區域的差異，這樣才會好玩嘛！」 

台灣超市設計豐富多元性，比其他環境更自由。圖 / 全聯提供
台灣超市設計豐富多元性，比其他環境更自由。圖 / 全聯提供

日本 咖啡廳

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