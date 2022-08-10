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+299享「蟬龍蝦吃到飽」 青青港點百匯吃1隻就回本

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
青青格麗絲莊園 港點百匯提供多樣化的港點與菜餚，通通採無限量供應。圖／青青格麗絲莊園提供
青青格麗絲莊園 港點百匯提供多樣化的港點與菜餚，通通採無限量供應。圖／青青格麗絲莊園提供

繼於7月推出干貝醋凍杯、翡翠鮮蝦腸粉之後，主打特色港點吃到飽的「青青格麗絲莊園 港點百匯」，自今年8月起，再推「蟬龍蝦吃到飽」的加價優惠活動。每人加價299元，就可以無限品嚐單隻市價約350元的「蒜蓉清蒸蟬龍蝦」，盡情享受蟬龍蝦的彈牙肉質與鮮甜滋味。

青青格麗絲莊園所提供的「港點百匯」服務，提供有鮑魚燒賣皇、香滑奶皇包、香菇珍珠丸、蠔皇蒸鳳爪、冰火菠蘿包等多種港式點心，還有蠔油牛肉片、乾炒牛肉鮮河粉、左宗堂子雞等菜餚，以及明爐燒鴨、蜜汁叉燒、港式油雞等燒臘，通通採無限量供應，每人639元起。另外還有升級方案，增添魚子醬蝦餃、椒麻肥牛煲、香醇龍蝦牛奶鍋、泰式軟殼蟹等20餘款菜色，更添豪華性。

即日起店內再新推出加價方案，每人加價299元，就可以無限品嚐「蒜蓉清蒸蟬龍蝦」。業者表示，來自斯里蘭卡的蟬龍蝦，俗稱「蝦蛄」，在台數量相對稀少，坊間每隻大約都要350元，現在以清蒸方式烹調，再利用蒜蓉帶出香氣，藉此品嚐得到食材原有的滋味，吃一尾就能回本。另外在8月31日前用餐並加入青青集團會員，立刻贈送點數200點，等同現金200元，現場即可折抵用餐餐費。

青青格麗絲莊園 港點百匯，推出「蒜蓉清蒸蟬龍蝦吃到飽」的加價方案。圖／青青格麗絲莊園提供
青青格麗絲莊園 港點百匯，推出「蒜蓉清蒸蟬龍蝦吃到飽」的加價方案。圖／青青格麗絲莊園提供

吃到飽 斯里蘭卡

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