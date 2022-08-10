+299享「蟬龍蝦吃到飽」 青青港點百匯吃1隻就回本

繼於7月推出干貝醋凍杯、翡翠鮮蝦腸粉之後，主打特色港點吃到飽的「青青格麗絲莊園 港點百匯」，自今年8月起，再推「蟬龍蝦吃到飽」的加價優惠活動。每人加價299元，就可以無限品嚐單隻市價約350元的「蒜蓉清蒸蟬龍蝦」，盡情享受蟬龍蝦的彈牙肉質與鮮甜滋味。

青青格麗絲莊園所提供的「港點百匯」服務，提供有鮑魚燒賣皇、香滑奶皇包、香菇珍珠丸、蠔皇蒸鳳爪、冰火菠蘿包等多種港式點心，還有蠔油牛肉片、乾炒牛肉鮮河粉、左宗堂子雞等菜餚，以及明爐燒鴨、蜜汁叉燒、港式油雞等燒臘，通通採無限量供應，每人639元起。另外還有升級方案，增添魚子醬蝦餃、椒麻肥牛煲、香醇龍蝦牛奶鍋、泰式軟殼蟹等20餘款菜色，更添豪華性。