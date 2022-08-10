高級訂製服與珠寶的對話 蕭邦Precious Lace紅寶蕾絲

高級訂製服工藝中，以手工精緻的細緻蕾絲，於16世紀在義大利的威尼斯發展漸趨完善，隨後傳遍歐洲的比利時、法國、西班牙及英國等地，並演變出不同的特色和風格。以一絲不苟和細緻的手工製作而成的蕾絲，是裝飾在皇室和貴族的衣領、袖口、帽子和褶邊上的華麗飾物，對歐洲貴族而言，一如珠寶和寶石，更是權力與財富的象徵。

如今，這項工藝隨著高級訂製服傳承下來，並不再局限於貴族，而成為所有服飾愛好者的夢幻逸品。精美的蕾絲也啟發了蕭邦（Chopard）高級珠寶的創作，在品牌聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）帶領之下，Precious Lace系列成為蕭邦風格的經典標誌。系列珠寶透過巧妙運用光線與空間，於結構流暢複雜的鏤空工藝中結合寶石和符合倫理道德標準的玫瑰金，是高級訂製與高級珠寶的對話。在既有鑽石款式之外，如今更迎來鑲嵌瑰麗紅寶石的款式，讓珍貴的寶石和蕾絲更觸手可及，且易於配搭。