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高級訂製服與珠寶的對話 蕭邦Precious Lace紅寶蕾絲
高級訂製服工藝中，以手工精緻的細緻蕾絲，於16世紀在義大利的威尼斯發展漸趨完善，隨後傳遍歐洲的比利時、法國、西班牙及英國等地，並演變出不同的特色和風格。以一絲不苟和細緻的手工製作而成的蕾絲，是裝飾在皇室和貴族的衣領、袖口、帽子和褶邊上的華麗飾物，對歐洲貴族而言，一如珠寶和寶石，更是權力與財富的象徵。
如今，這項工藝隨著高級訂製服傳承下來，並不再局限於貴族，而成為所有服飾愛好者的夢幻逸品。精美的蕾絲也啟發了蕭邦（Chopard）高級珠寶的創作，在品牌聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）帶領之下，Precious Lace系列成為蕭邦風格的經典標誌。系列珠寶透過巧妙運用光線與空間，於結構流暢複雜的鏤空工藝中結合寶石和符合倫理道德標準的玫瑰金，是高級訂製與高級珠寶的對話。在既有鑽石款式之外，如今更迎來鑲嵌瑰麗紅寶石的款式，讓珍貴的寶石和蕾絲更觸手可及，且易於配搭。
色澤鮮豔的紅寶石自古以來被認為擁有強大的力量、是王室的象徵，到現代則代表熱情的愛。歷史上不少帝王和公侯貴族也將紅色的寶石鑲嵌於權杖徽章之上，以彰顯自己的豐厚財富與雄厚實力。Precious Lace系列延續以往採用的「Mini-Froufrou」花卉圖案、渦旋紋、波浪紋和蕾絲扇形飾邊，在鏤空背景上點綴梨形切割和明亮式切割紅寶石，組成扇形飾邊和花瓣，在珠寶上重現精緻手工蕾絲效果。 精細的鑲嵌和通透的切面共同襯托出紅寶石的璀璨，也展現品牌工藝大師的精湛技藝。
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