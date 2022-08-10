穿藍白拖入園現省300 六福水樂園X六福莊推避暑專案

走過台灣歷史70餘年的藍白拖，也是到水樂園玩水的必要配件之一。六福水樂園以藍白拖為主題，8/13~9/18到六福水樂園穿著藍白拖購票，只要299元即可入園，現省300元。

六福水樂園最佳消暑方式，主推明星設施「冰凍滑道」，超冰6°C低溫加上一衝而下的速度感，瞬間清涼，暑氣全消。另於夏日周末限定舉辦「青春舞台」，不僅可在舞台上盡情隨音樂舞動，泡在水中嬉戲的觀眾們也能近距離感受年輕人專屬的青春活力。

鄰近的關西六福莊同步推出8月限定避暑遊樂企劃，即日起至8月31日周一至周四，雙人入住「莊友分享日 住房專案」，享剛果藍天房一晚、活力早餐、六福村水陸聯票手環，再贈酷星冰雪糕，還有機會欣賞超卡哇伊福豚家族泰奶浴，雙人價7,500元+10%，搭配悠遊國旅振興方案最高現折1,300元。