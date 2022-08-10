快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿藍白拖入園現省300 六福水樂園X六福莊推避暑專案

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
8/13~9/18到六福水樂園穿著藍白拖購票，門票只要299元。圖／六福村提供
8/13~9/18到六福水樂園穿著藍白拖購票，門票只要299元。圖／六福村提供

走過台灣歷史70餘年的藍白拖，也是到水樂園玩水的必要配件之一。六福水樂園以藍白拖為主題，8/13~9/18到六福水樂園穿著藍白拖購票，只要299元即可入園，現省300元。

六福水樂園最佳消暑方式，主推明星設施「冰凍滑道」，超冰6°C低溫加上一衝而下的速度感，瞬間清涼，暑氣全消。另於夏日周末限定舉辦「青春舞台」，不僅可在舞台上盡情隨音樂舞動，泡在水中嬉戲的觀眾們也能近距離感受年輕人專屬的青春活力。

鄰近的關西六福莊同步推出8月限定避暑遊樂企劃，即日起至8月31日周一至周四，雙人入住「莊友分享日 住房專案」，享剛果藍天房一晚、活力早餐六福村水陸聯票手環，再贈酷星冰雪糕，還有機會欣賞超卡哇伊福豚家族泰奶浴，雙人價7,500元+10%，搭配悠遊國旅振興方案最高現折1,300元。

六福村官網：https://www.leofoovillage.com.tw/

六福水樂園消暑戲水有優惠。圖／六福村提供
六福水樂園消暑戲水有優惠。圖／六福村提供

六福村 早餐 低溫

延伸閱讀

六福村動物吃冰消暑 訓練覓食行為豐富化

微型電動機車成交通問題　11月起必須強制領牌才能上路！

玉山潑猴撒野爽搭車搶糧 玉管處急教2招防堵

2022南部室內景點推薦／雨天備案、豔陽避暑都能暢玩的5座主題博物館

相關新聞

全家便利商店推「柚見好秋」預購！文旦禮盒新鮮直送

中秋佳節將至，適逢文旦盛產時期，全家便利商店為推廣在地農產品，攜手行政院農業委員會農糧署推出「柚見好秋」預購活動，網羅台...

巴黎高訂周頂級珠寶 卡地亞風格詠歎萬物之美

旅行，是許多人此刻的想望，Cartier卡地亞全新Beautés du Monde頂級珠寶系列開展一趟非凡旅程，透過珍貴...

昆凌、曾之喬站台Burberry Lola包Bellavita限時店

Burberry為展現經典Lola包款的活力與獨特DNA，過往曾巡迴世界各城市打造期間限定空間，今日則於台北寶麗廣場Be...

身上有12「12mini冰沙」特價12元！石二鍋送6%點數

迎接暑假旺季，王品旗下的「石二鍋」自即日起將台北民權龍江店打造成首間「生食外帶」新店型，限時推出會員點數6%回饋。另外「...

梁朝偉招牌電眼再現！馬爹利藍帶全新廣告同框法國影帝

法國頂級干邑品牌馬爹利（MARTELL），由創始人尚‧馬爹利（Jean Martell）的曾孫愛德華‧馬爹利（Edoua...

抽雙人機票、送酒杯！涓豆腐化身「濟州美食快閃店」

以豬肉、海鮮等美食，還有自然美景著稱的濟州島，乃是韓國代表性的觀光島嶼。今年夏天，濟州特別自治道與濟州觀光公社，攜手豆府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。