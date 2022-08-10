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日本人氣咖啡「%Arabica」明開幕 台灣首店獨家看這裡

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
拿鐵咖啡是其招牌。圖／% Arabica提供
拿鐵咖啡是其招牌。圖／% Arabica提供

咖啡迷期待的日本京都人氣咖啡「%Arabica」台灣首店，終將於明(8/11)開幕，選擇落腳台北象山登山口，純白空間設計搭配標誌性LOGO，讓咖啡迷一眼就能認出它。台灣獨家設計是外牆的「紅磚」，以此突出全球，獨具台北元素。

簡約高調的「%」，是許多咖啡迷到日本必訪名店，首店進駐台灣，自然掀起不小話題。創辦人Kenneth Shoji也親自來台分享，台灣首店選在台北象山山腳下，正是呼應應品牌理念「透過咖啡、體驗世界」，從這個具特色的景點一窺台北風情。他也承諾「每年在台展一店」，除了台北、也將開往其他有特色的城市。

「% Arabica」咖啡在香港開設第一間店鋪，2014年9月起陸續在京都設立咖啡館，簡約洗練的風格自此風靡全球。品牌快速竄紅，主因為咖啡豆皆為自行烘焙，並創造出所謂「咖啡豆到一杯咖啡」一條龍的特色。

品牌創辦人Kenneth Shoji，從小跟著父親到世界各地旅行，這個過程讓他找到自己的定位─想要一個簡單的生活，而咖啡正是讓他充滿能量的來源，因此創辦了「% Arabica 」咖啡品牌。目前全球已有120家分店。

「% Arabica」台灣首店販售的品項包括品牌經典Espresso、美式、拿鐵與手沖單品，其中，京都拿鐵與西班牙拿鐵的特色是加了煉乳，後者煉乳更多、滋味更甜 ; 也有無咖啡因品項，包含抹茶拿鐵和檸檬汽水。價位約100~200元間。

店內空間約10坪，僅面落地窗前有一排座椅，主要供外帶；另外也提供自行烘焙的咖啡豆，並引進系列品牌周邊商品，如環保杯、水壺、雨傘、帆布袋等。

「% Arabica」台北象山店地址：台北市信義區信義路五段150巷22弄65號。

店型維持一貫白色簡約的設計。圖／% Arabica提供
店型維持一貫白色簡約的設計。圖／% Arabica提供
全球統一SOP的咖啡流程。圖／% Arabica提供
全球統一SOP的咖啡流程。圖／% Arabica提供
品牌創辦人Kenneth Shoji。圖／% Arabica提供
品牌創辦人Kenneth Shoji。圖／% Arabica提供
各樣周邊商品同步抵台。圖／% Arabica提供
各樣周邊商品同步抵台。圖／% Arabica提供

咖啡館 品牌 京都

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