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2022苗北藝術節10月起9展演接棒登場
2022苗北藝術節 Miaobei Arts Festival將延續去年的亮眼成績，帶入深受好評的三大苗北限定主題——「大師x風華再現」、「名家x經典交響」、「品牌x跨界共製」，規劃九場豐富的主題與跨域創新的展演活動，希望能持續引領區域的藝文發展，發掘苗栗、連結臺灣、進而吸納世界。2022苗北藝術節將於10月1日啟動，至12月25日閉幕。
「大師x風華再現」兼具傳統與創新呈現苗栗的具象與精神，以立體影像互動科技，帶領觀眾近一步認識苗栗風光。藝文中心展覽室將展出「大嬸婆在苗北」，藉由國寶級連環漫畫家劉興欽之筆，讓客家魂躍然紙上。「名家x經典交響」除了再度集結國內三大樂團與最頂尖指揮家外，更邀請到國際知名小提琴家、鋼琴家、聲樂家，國際品牌加乘凝聚在地文化實力，四場交響盛事薈萃在苗北！「品牌x跨界共製」系列，11月12日即將推出《會演是英雄》互動式劇場表演，此劇巡迴台南、高雄與台北時皆獲得熱烈好評，由唐從聖、曾國城、林美秀與鄭茵聲四大天王天后同台飆戲，演員機智的臨場反應場場讓觀眾笑到流淚！此次受邀參與苗北藝術節，機會難得民眾們千萬不要錯過！
「2022苗北藝術節」的2檔展覽將於10月1日星期六開幕，每週二至週日09:00至17:00免費開放參觀。全系列演出票價訂為300元、500元、700元、1000元及1200元，並推出MbAC苗北藝友卡7折起、苗栗縣民9折、團票7折等優惠。相關資訊請詳見苗北藝文中心官網。
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