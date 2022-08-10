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飾品吹中性風！台設計師聯名歌手、西班牙品牌攜手網紅
複合品牌店ARTIFACTS獨家引來自西班牙的TWOJEYS飾品系列，以中性的Z世代審美觀，打造洋溢復古美學的日常配戴款。TWOJEYS是由兩位西班牙網紅Joan Margarit（@joanmargarit）和Biel Juste（@ bieljuste）於2019年共同創立的巴塞隆納配件品牌，全系列商品皆在西班牙手工製作，風格中性復古、適合日常搭配推出後立刻受到Z世代消費者的熱愛。本季更與擁有1100萬IG粉絲的西班牙第一網紅Manu Rios（@manurios）攜手合作推出聯名飾品系列「TRUST NO ONE」，已經在在NETFLIX新劇《菁英殺機》中拿下要角的Manu Rios以自身刺青或是對感情的觀念為靈感設計此系列飾品。
不只歐美，台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY也首次與新生代音樂創作者LINION合作，推出全新中性設計《Neutral Y》系列，以音樂啟發飾品的自由與流動線條設計，搭上近年吹起的「Athflow 風」流行趨勢，共推出包括項鍊、耳環、手鍊和戒指等39個款式。在洛杉磯音樂學院以貝斯為主奏樂器的LINION，曾在9m88巡迴演唱會中擔任貝斯手，以Neo-Soul為核心曲風，溫韻的節拍配上LINION低沈慵懶的聲線， 21歲一出道就在獨立音樂圈備受好評。此次聯名設計除了蛇鍊與古巴鍊等中性金屬鍊條，也使用了珍珠、拉長石、 藍晶石、髮晶、粉蛋白等寶石打造水晶鍊，皆可和金屬系列疊戴使用。
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