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飾品吹中性風！台設計師聯名歌手、西班牙品牌攜手網紅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LINION演繹OLIVIA YAO JEWELLERY《Neutral Y》系列Note漸強樂符金鎖鍊戒 （可當耳扣），黃銅鍍金，2,700元；Note珍珠之鍊耳環（可改夾式）925純銀、純銀鍍金，3,880元；Chord和弦珍珠鋯石項鍊，黃銅鍍金、天然淡水珍珠、鋯石，2,800元；Unison 古巴鍊拼接金項鍊，黃銅鍍金、鋯石，2,400。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
LINION演繹OLIVIA YAO JEWELLERY《Neutral Y》系列Note漸強樂符金鎖鍊戒 （可當耳扣），黃銅鍍金，2,700元；Note珍珠之鍊耳環（可改夾式）925純銀、純銀鍍金，3,880元；Chord和弦珍珠鋯石項鍊，黃銅鍍金、天然淡水珍珠、鋯石，2,800元；Unison 古巴鍊拼接金項鍊，黃銅鍍金、鋯石，2,400。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

複合品牌店ARTIFACTS獨家引來自西班牙的TWOJEYS飾品系列，以中性的Z世代審美觀，打造洋溢復古美學的日常配戴款。TWOJEYS是由兩位西班牙網紅Joan Margarit（@joanmargarit）和Biel Juste（@ bieljuste）於2019年共同創立的巴塞隆納配件品牌，全系列商品皆在西班牙手工製作，風格中性復古、適合日常搭配推出後立刻受到Z世代消費者的熱愛。本季更與擁有1100萬IG粉絲的西班牙第一網紅Manu Rios（@manurios）攜手合作推出聯名飾品系列「TRUST NO ONE」，已經在在NETFLIX新劇《菁英殺機》中拿下要角的Manu Rios以自身刺青或是對感情的觀念為靈感設計此系列飾品。

不只歐美，台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY也首次與新生代音樂創作者LINION合作，推出全新中性設計《Neutral Y》系列，以音樂啟發飾品的自由與流動線條設計，搭上近年吹起的「Athflow 風」流行趨勢，共推出包括項鍊、耳環、手鍊和戒指等39個款式。在洛杉磯音樂學院以貝斯為主奏樂器的LINION，曾在9m88巡迴演唱會中擔任貝斯手，以Neo-Soul為核心曲風，溫韻的節拍配上LINION低沈慵懶的聲線， 21歲一出道就在獨立音樂圈備受好評。此次聯名設計除了蛇鍊與古巴鍊等中性金屬鍊條，也使用了珍珠、拉長石、 藍晶石、髮晶、粉蛋白等寶石打造水晶鍊，皆可和金屬系列疊戴使用。

TWOJEYS Crush 鍍銀耳環，1,580元。圖／ARTIFACTS提供
TWOJEYS Crush 鍍銀耳環，1,580元。圖／ARTIFACTS提供
TWOJEYS Cupid鍍金項鍊，2,480元。圖／ARTIFACTS提供
TWOJEYS Cupid鍍金項鍊，2,480元。圖／ARTIFACTS提供
TWOJEYS Not Happy Not Sad鍍金戒指，2,580元。圖／ARTIFACTS提供
TWOJEYS Not Happy Not Sad鍍金戒指，2,580元。圖／ARTIFACTS提供
OLIVIA YAO JEWELLERY《Neutral Y》Chord赤鐵礦雙戴項鍊，黃銅鍍金、赤鐵礦、尖晶石、鋯石，2,800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY《Neutral Y》Chord赤鐵礦雙戴項鍊，黃銅鍍金、赤鐵礦、尖晶石、鋯石，2,800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
複合品牌店ARTIFACTS獨家引來自西班牙的TWOJEYS飾品系列。圖／ARTIFACTS提供
複合品牌店ARTIFACTS獨家引來自西班牙的TWOJEYS飾品系列。圖／ARTIFACTS提供
LINION演繹OLIVIA YAO JEWELLERY《Neutral Y》系列Note珍珠之鍊耳環（可改夾式）925純銀、純銀鍍金，3,880元；Chord和弦珍珠鋯石項鍊，黃銅鍍金、天然淡水珍珠、鋯石，2,800元；Unison古巴鍊拼接金項鍊，黃銅鍍金、鋯石，2,400元；Legat連奏銀珠手鍊，黃銅鍍金、白K、925純銀珠，2,300元；String弦樂銀色戒，925純銀4,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
LINION演繹OLIVIA YAO JEWELLERY《Neutral Y》系列Note珍珠之鍊耳環（可改夾式）925純銀、純銀鍍金，3,880元；Chord和弦珍珠鋯石項鍊，黃銅鍍金、天然淡水珍珠、鋯石，2,800元；Unison古巴鍊拼接金項鍊，黃銅鍍金、鋯石，2,400元；Legat連奏銀珠手鍊，黃銅鍍金、白K、925純銀珠，2,300元；String弦樂銀色戒，925純銀4,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY《Neutral Y》Unison重奏鋯石雙層手鍊，黃銅鍍金、鋯石，3,400。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY《Neutral Y》Unison重奏鋯石雙層手鍊，黃銅鍍金、鋯石，3,400。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
TWOJEYS Ying Yang項鍊，4,980元。圖／ARTIFACTS提供
TWOJEYS Ying Yang項鍊，4,980元。圖／ARTIFACTS提供
TWOJEYS Margarita戒指，2,580元。圖／ARTIFACTS提供
TWOJEYS Margarita戒指，2,580元。圖／ARTIFACTS提供
LINION演繹OLIVIA YAO JEWELLERY《Neutral Y》系列Note滾動金球珍珠耳環 （可改夾式）， 925純銀鍍金、天然淡水珍珠，4,020元；Unison 古巴鍊與蛇鏈雙層鍊，黃銅鍍金、黃銅鍍白K，4,300元；Unison 重奏編織金蛇鍊（可刻字） 黃銅鍍金，5,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
LINION演繹OLIVIA YAO JEWELLERY《Neutral Y》系列Note滾動金球珍珠耳環 （可改夾式）， 925純銀鍍金、天然淡水珍珠，4,020元；Unison 古巴鍊與蛇鏈雙層鍊，黃銅鍍金、黃銅鍍白K，4,300元；Unison 重奏編織金蛇鍊（可刻字） 黃銅鍍金，5,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

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