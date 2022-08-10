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「夯番薯」15周年！全家便利商店推7款特色新品吃一波

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「夯番薯」邁入15周年，即日起陸續推出7項特色商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「夯番薯」邁入15周年，即日起陸續推出7項特色商品。圖／全家便利商店提供

自2007年全家便利商店與台南「瓜瓜園」合作，率先於便利商店推出「夯番薯」，掀起台灣番薯旋風，也帶動其他業者跟進成為便利商店標配產品。為慶祝「夯番薯」15周年慶，全家便利商店以「夯番薯」為食材，即日起陸續推出7項特色商品，包含「搖滾起司捏捏包」、「夯吉薯薯酷繽沙」、「地瓜起司方塊堡」、「地瓜乳酪燒」、「雙色地瓜雞肉握沙拉」、8月17日上市的「夯吉QQ球」、8月24日上市的「夯番薯地瓜堅果飲」，帶來更豐富的地瓜餐食選擇。

全家便利商店「夯番薯」與台南「瓜瓜園」共同打造契作產銷一條龍模式，目前全台契作面積1,100公頃，並選用在地台農57號品種，從農場生產到店鋪販售，皆經過雙重農藥殘留檢測、6道品質檢查機制，平均每10條地瓜只有2條能登上全家便利商店「夯番薯」機台，質量並進以確保消費者吃到高品質又美味的番薯，創下年銷2,200萬條紀錄，相當於4千公噸的番薯，並帶來6億元的黃金商機。

為滿足消費者多變與隨時想品嘗烤番薯的需求，全家便利商店近年來積極開發「夯番薯」創新商品，包含2018年推出特殊口味「夯番薯霜淇淋」；2019年推出單包冷凍冰烤番薯，銷量一年突破百萬包；去年再推出「夯番薯」加上甘梅粉創新吃法，以及袋裝蜜糖薯條與甘梅薯條。

適逢「夯番薯」15周年慶，全家便利商店線上線下同歡慶，推出多款以番薯入食材的新商品，將綿密滑順又甘甜的番薯製成麵包、甜點、輕食、冰品及飲品，其中首推「搖滾起司捏捏包」創新吃法，內含起司醬、玉米、火腿，加熱後將夯番薯放入袋中捏一捏後食用，濃郁起司香氣撲鼻，口感豐富、好吃又好玩，售價49元；冰品飲料則推出「夯吉薯薯酷繽沙」，使用台農57號地瓜與蜜地瓜醬製成冰沙，底層仙草增添清爽感，上層撒上薯Q圓，售價60元；8月24日上市的「夯番薯地瓜堅果飲」嚴選台農57號地瓜搭配美國杏仁調和出香醇植物奶，搭配烘烤香脆的肉桂捲風味脆片，售價45元。

在烘焙甜點及輕食部分，推薦「地瓜起司方塊堡」，撒上地瓜丁的柔綿麵團搭配鬆軟香甜地瓜泥內餡，售價35元；8月17日上市的「夯吉QQ球」嚴選乳酪絲、帕瑪森、起司片製成QQ球麵包，內餡包入地瓜泥，香甜濃郁，售價39元；「地瓜乳酪燒」將經過高溫烘烤後的地瓜糖蜜和奶油乳酪融合，口感綿密香甜，售價45元；「雙色地瓜雞肉握沙拉」使用地瓜條加上以紫地瓜泥為基底特製的優格醬，呈現兩種地瓜口感與層次，搭配綠色菠菜餅皮、多種蔬菜與雞肉絲，售價69元。

為邀請消費者一同品嘗地瓜美味，全家便利商店即日起至9月6日推出夯番薯雙重優惠活動：活動期間購買夯番薯可享2件85折優惠；App同時推出「夯樂好食光」會員集章趣活動，會員於活動時間內購買指定番薯系列商品，包含夯番薯周年慶多款商品、夯番薯蜜糖薯條、甘梅薯條、冰夯番薯及全家便利商店自有品牌FMC雙色脆薯片、海鹽薯條、海鹽地瓜條等商品，消費1元即可得1積分，集滿300積分可兌換地瓜起司方塊堡1個、酷繽沙全品項買1送1、夯番薯購物金10元或冰烤番薯6折券等好禮4選1。

全家便利商店「搖滾起司捏捏包」 即日起至8月23日搭配「夯番薯」合購省10元，口感豐富、好吃又好玩。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「搖滾起司捏捏包」 即日起至8月23日搭配「夯番薯」合購省10元，口感豐富、好吃又好玩。圖／全家便利商店提供
「夯番薯」15周年慶，全家便利商店線上線下同歡慶，推出多款以番薯入食材的新商品，將綿密滑順又甘甜的番薯製成麵包、甜點、輕食、冰品及飲品。圖／全家便利商店提供
「夯番薯」15周年慶，全家便利商店線上線下同歡慶，推出多款以番薯入食材的新商品，將綿密滑順又甘甜的番薯製成麵包、甜點、輕食、冰品及飲品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「夯吉薯薯酷繽沙」搭配霜淇淋可升級為無敵霜沙，雙重美味享受。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「夯吉薯薯酷繽沙」搭配霜淇淋可升級為無敵霜沙，雙重美味享受。圖／全家便利商店提供
「夯番薯」15周年慶，全家便利商店線上線下同歡慶，推出多款以番薯入食材的新商品，將綿密滑順又甘甜的番薯製成麵包、甜點、輕食、冰品及飲品。圖／全家便利商店提供
「夯番薯」15周年慶，全家便利商店線上線下同歡慶，推出多款以番薯入食材的新商品，將綿密滑順又甘甜的番薯製成麵包、甜點、輕食、冰品及飲品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「夯吉薯薯酷繽沙」使用台農57號地瓜與蜜地瓜醬製成冰沙，底層仙草增添清爽感，上層撒上薯Q圓，售價60元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「夯吉薯薯酷繽沙」使用台農57號地瓜與蜜地瓜醬製成冰沙，底層仙草增添清爽感，上層撒上薯Q圓，售價60元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店明星商品「夯番薯」邁入第15周年，即日起至9月6日可享2件85折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店明星商品「夯番薯」邁入第15周年，即日起至9月6日可享2件85折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「夯番薯」邁入15周年，陸續推出7項特色商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「夯番薯」邁入15周年，陸續推出7項特色商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「夯番薯」邁入15周年，陸續推出7項特色商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「夯番薯」邁入15周年，陸續推出7項特色商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「搖滾起司捏捏包」創新吃法，內含起司醬、玉米、火腿，加熱後將夯番薯放入袋中捏一捏後食用，濃郁起司香氣撲鼻。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「搖滾起司捏捏包」創新吃法，內含起司醬、玉米、火腿，加熱後將夯番薯放入袋中捏一捏後食用，濃郁起司香氣撲鼻。圖／全家便利商店提供

便利商店 起司 薯條

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