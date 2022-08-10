快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏日想讓肌膚更亮白？碧麗妃用天然植萃讓肌膚晶透潤光

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
碧麗妃推出璀璨煥白精華、璀璨亮白隔離乳 SPF50+ PA++++，幫女性對抗夏日陽光。圖／碧麗妃提供
碧麗妃推出璀璨煥白精華、璀璨亮白隔離乳 SPF50+ PA++++，幫女性對抗夏日陽光。圖／碧麗妃提供

今年夏天陽光特別大，除了注意防曬外，許多人更希望肌膚亮白、解決暗沈與斑點，日本保養品牌BENEFIQUE碧麗妃，以療癒3重極淨精萃，新推出璀璨煥白精華、璀璨亮白隔離乳 SPF50+ PA++++，幫女性對抗夏日陽光。

碧麗妃的極喚精靈系列，首創療癒3重極淨精萃，包括有植萃能量複合成分Ｈ、資生堂雙重淨白成分4MSK、m-傳明酸，搭配芳療花香柑橘調，讓肌膚鎮靜舒緩，散發出晶透潤光。

新推出的璀璨煥白精華，除了療癒3重極淨精萃，並加入珍稀星百合精萃，讓肌膚散發出透亮感，而璀璨亮白隔離乳 SPF50+ PA++++，加入抗老隔離，植萃能量複合成分Ｈ偕同維他命B3精華、蘊含極致年輕力的銀杏葉精萃，讓肌膚散發原生光澤。

碧麗妃推出璀璨煥白精華（左）／45ml／3,300元、璀璨亮白隔離乳（右）／50ml／1,800元。圖／碧麗妃提供
碧麗妃推出璀璨煥白精華（左）／45ml／3,300元、璀璨亮白隔離乳（右）／50ml／1,800元。圖／碧麗妃提供

隔離 防曬

延伸閱讀

垃圾食物有害地球？ 研究：含糖飲料對環境影響低

保養第一步先做好卸妝！肌膚之鑰、FANCL新推卸妝油

昆凌產後依舊像少女 靠香奈兒1號紅色山茶花保濕按摩

夏日底妝推薦！選對「蜜糖粉底」再熱也能讓你光鮮亮麗一整天

相關新聞

全家便利商店推「柚見好秋」預購！文旦禮盒新鮮直送

中秋佳節將至，適逢文旦盛產時期，全家便利商店為推廣在地農產品，攜手行政院農業委員會農糧署推出「柚見好秋」預購活動，網羅台...

巴黎高訂周頂級珠寶 卡地亞風格詠歎萬物之美

旅行，是許多人此刻的想望，Cartier卡地亞全新Beautés du Monde頂級珠寶系列開展一趟非凡旅程，透過珍貴...

昆凌、曾之喬站台Burberry Lola包Bellavita限時店

Burberry為展現經典Lola包款的活力與獨特DNA，過往曾巡迴世界各城市打造期間限定空間，今日則於台北寶麗廣場Be...

身上有12「12mini冰沙」特價12元！石二鍋送6%點數

迎接暑假旺季，王品旗下的「石二鍋」自即日起將台北民權龍江店打造成首間「生食外帶」新店型，限時推出會員點數6%回饋。另外「...

梁朝偉招牌電眼再現！馬爹利藍帶全新廣告同框法國影帝

法國頂級干邑品牌馬爹利（MARTELL），由創始人尚‧馬爹利（Jean Martell）的曾孫愛德華‧馬爹利（Edoua...

抽雙人機票、送酒杯！涓豆腐化身「濟州美食快閃店」

以豬肉、海鮮等美食，還有自然美景著稱的濟州島，乃是韓國代表性的觀光島嶼。今年夏天，濟州特別自治道與濟州觀光公社，攜手豆府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。