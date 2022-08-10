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夏日想讓肌膚更亮白？碧麗妃用天然植萃讓肌膚晶透潤光
今年夏天陽光特別大，除了注意防曬外，許多人更希望肌膚亮白、解決暗沈與斑點，日本保養品牌BENEFIQUE碧麗妃，以療癒3重極淨精萃，新推出璀璨煥白精華、璀璨亮白隔離乳 SPF50+ PA++++，幫女性對抗夏日陽光。
碧麗妃的極喚精靈系列，首創療癒3重極淨精萃，包括有植萃能量複合成分Ｈ、資生堂雙重淨白成分4MSK、m-傳明酸，搭配芳療花香柑橘調，讓肌膚鎮靜舒緩，散發出晶透潤光。
新推出的璀璨煥白精華，除了療癒3重極淨精萃，並加入珍稀星百合精萃，讓肌膚散發出透亮感，而璀璨亮白隔離乳 SPF50+ PA++++，加入抗老隔離，植萃能量複合成分Ｈ偕同維他命B3精華、蘊含極致年輕力的銀杏葉精萃，讓肌膚散發原生光澤。
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