Zendaya「粉」專一！與F1冠軍共演 Valentino Pink PP

Valentino由創意總監Pierpaolo Piccioli所構思的全新Pink PP系列廣告形象照，由品牌代言人千黛亞（Zendaya）與七屆世界一級方程式錦標賽（F1）世界冠軍得主路易斯漢米爾頓爵士（Sir Lewis Hamilton）分別演繹男女裝系列，演繹代表愛、社群、活力和自由Pink PP單一顏色系列。

由創意總監Pierpaolo Piccioli構思的全新廣告特輯，與服裝採取同樣大膽而破格的手法，以單一的粉色營造超然的感覺和思維空間，成為一個獨特的符碼。形象廣告中的Zendaya置身於單一色彩Pink PP空間中，分別以洋裝與褲裝、一動一靜的中性氣質，釋放出自由無拘的氣場。