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Zendaya「粉」專一！與F1冠軍共演 Valentino Pink PP
Valentino由創意總監Pierpaolo Piccioli所構思的全新Pink PP系列廣告形象照，由品牌代言人千黛亞（Zendaya）與七屆世界一級方程式錦標賽（F1）世界冠軍得主路易斯漢米爾頓爵士（Sir Lewis Hamilton）分別演繹男女裝系列，演繹代表愛、社群、活力和自由Pink PP單一顏色系列。
由創意總監Pierpaolo Piccioli構思的全新廣告特輯，與服裝採取同樣大膽而破格的手法，以單一的粉色營造超然的感覺和思維空間，成為一個獨特的符碼。形象廣告中的Zendaya置身於單一色彩Pink PP空間中，分別以洋裝與褲裝、一動一靜的中性氣質，釋放出自由無拘的氣場。
Pink PP男士系列，則由Valentino首位男性DI.VAs人物路易斯漢米爾頓演繹。對Valentino來說，DI.VAs代表 DI.fferent VA.lues（多元價值），從電影、音樂、文學到體育，每個DI.VAs人物都擁有多面的性格特質和內在價值觀。漢密爾頓除了是當今F1最成功的賽車手之一，漢密爾頓在賽場外經常善用自己的社群能見度發揮影響力，更在2021年創立了自己的慈善基金會「Mission 44」，通過建立戰略夥伴和合作關系、物資捐贈和宣傳活動來支持和鼓勵英國的年輕弱勢群體。
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