熟男大叔必看 「沒有人想交作業」揭男人40的人生功課

一場離島旅行，6位「前中年男子」敞開心懷，訴說面臨40大關的脆弱與無助。熟男大叔輕喜劇「沒有人想交作業」讀劇版Round2，今起至9月4日於台北南村劇場演出。邀觀眾在炎炎夏日拿杯小酒，坐進宛如酒吧的劇場中，體驗人到中年的喜怒哀樂，歡笑之餘，也必須思考「那些人生必須要交的作業」。

「為什麼沒有劇場作品呈現男人40的現實與內心？」編劇王詩淳表示，近年影視戲劇界湧現探討各年齡層女性的作品，如「俗女養成記」引發觀眾對女人40的討論，卻少人碰觸男性的內心世界。此一想法誕生了「沒有人想交作業」。

「沒有人想交作業」由春河劇團與笨鳥工作室製作，韋以丞導演、王詩淳編劇，講述6個認識多年的演員好友彼此之間的情感牽絆，透過一趟離島之旅一一解開；劇中更大膽直面男性面臨40大關時的脆弱與無助，透過6個角色說出直男說不出口的心底話。這個以喜劇為基底的作品，逼使觀眾不只在現場歡聲大笑，卻也開始思考「那些人生必須要交的作業」。

「沒有人想交作業」由OD曾志遠、韋以丞、梁正群、高英軒、陳家逵、葉文豪、吳定謙、郭耀仁、隆宸翰等人攜手演出。劇中6個角色由9位演員輪番飾演。同樣飾演「柏宇」的OD曾志遠和郭耀仁，彼此讚嘆對方表演風格強烈鮮明，笑稱「要很用力，千萬不能被對方比過去」。

導演韋以丞透露，眾演員在疫情期間會相約「線上酒聚」，談論的人生體悟、生活點滴也被編劇王詩淳寫進「沒有人想交作業」讀劇版Round2，讓劇本更貼近真實人生。

「沒有人想交作業」雖是讀劇，因應南村劇場特殊的空間感，演員以十字型的舞台走位來呈現劇中所有場景，觀眾可以近距離欣賞演員的表情與動作。韋以丞搞笑呼籲：「要忍住，千萬不要伸手碰演員」。