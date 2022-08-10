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竹市3家庇護工場推中秋禮盒 現場訂購加碼送好禮

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
慢飛兒庇護工場濾泡咖啡百花禮盒，多層次的果酸回甘香氣，送禮自用兩相宜。圖／市府提供
慢飛兒庇護工場濾泡咖啡百花禮盒，多層次的果酸回甘香氣，送禮自用兩相宜。圖／市府提供

再1個月就要過中秋節新竹市政府勞工處今天指出，新竹市3家庇護工場都推出應景的中秋伴手禮，分別是喜憨兒烘焙餐廳創意月餅禮盒、慢飛兒濾泡式手沖咖啡禮盒、竹夢園手工香皂禮盒，即日起至9月2日開放預購，歡迎至新竹市身心障礙者就業綜合大樓現場訂購，送「遇見幸福」好禮1份。

代理市長陳章賢說，市府近年致力實現身障者生產性就業，輔導立案庇護工場共3家，分別為新竹市喜憨兒烘焙餐廳、慢飛兒庇護工場、竹夢園-希望工坊，市府持續補助庇護工場，今年並提供56個職缺，給予身心障礙朋友更完善、更優質的就業服務環境。

勞工處說明，今年喜憨兒烘焙餐廳推出創意月餅禮盒，再度與知名繪本作家幾米合作，以經典繪本創作《頭碰頭說說話》主題盒款，畫出因疫情拉開人與人之間的距離，透過「頭碰頭」表現人們內心對於交流互動的期待，希望用中秋禮盒拉近距離。

慢飛兒庇護工場則推出濾泡咖啡百花禮盒，使用公平貿易咖啡豆，原料咖啡豆有印尼深烘曼特寧及瓜地馬拉中烘薇薇特南果兩款，選購時同時支持小農、保護環境、身障就業。竹夢園-希望工坊主打清潔服務，這次推出「喜迎中秋淨來」精美手工皂禮盒與環保清潔劑。

勞工處指出，新竹市3家庇護工場中秋禮盒，即日起至9月2日開放預購，民眾可於每周一至周五9時30分至16時30分至新竹市身心障礙者就業綜合大樓二樓（新竹市東區龍山西路99號）庇護工場中秋好禮展示區挑選預購，現場訂購送「遇見幸福」好禮。

陳章賢歡迎各界以行動支持身心障礙者，可電洽庇護工場預購或至勞工處展示區挑選，也歡迎企業團體採購及加入友善身障者職場行列。慢飛兒庇護工場咖啡訂購專線03-5366780、03-5366555；竹夢園-希望工坊喜迎中秋淨來熱線：03-5152464、03-5322886；新竹市喜憨兒烘焙餐廳專線：03-5748134、03-5748478。

新竹市3家庇護工場推出特色伴手禮，即日起至9月2日開放預購。圖／市府提供
新竹市3家庇護工場推出特色伴手禮，即日起至9月2日開放預購。圖／市府提供
喜憨兒創意月禮與知名繪本作家幾米合作，紅寶石微酸甜莓果系列調製而成的內餡，迷人口感甜而不膩。圖／市府提供
喜憨兒創意月禮與知名繪本作家幾米合作，紅寶石微酸甜莓果系列調製而成的內餡，迷人口感甜而不膩。圖／市府提供
竹夢園「喜迎中秋淨來」手工香皂禮盒與環保清潔劑。圖／市府提供
竹夢園「喜迎中秋淨來」手工香皂禮盒與環保清潔劑。圖／市府提供

庇護工場 新竹 中秋節

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