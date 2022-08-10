就叫我baby？萬寶龍復刻款「紅與黑」輕巧tiny隨身帶

每個人的心裡都有一個獨特位置留給珍惜的人。同樣每個人的身上也有一個位置，留給值得呵護的珍貴事物。萬寶龍（Montblanc）將品牌1910、1920年代的經典款「Rouge et Noir」（紅與黑）重新復刻，帶來一只傳承系列紅與黑Baby特別款書寫工具，也將優雅時光、輕巧隨身。

一如法文中的「petit」描述了一種輕巧、細微的狀態，萬寶龍的「Baby」鋼筆是在原子筆與鋼珠筆尚未問世前所推出，它不像傳統的沾水筆需要正襟危坐、但又不若後來發明的鋼筆更為隆重嚴肅，因而讓其使用者可以藏於衣物口袋或隨身小包裡。

纖巧的造型靈感來自1910至1920年代的「紅與黑」線條，其中象牙色的萬寶龍標誌是以紅色樹脂環繞，像是早期萬寶龍紅與黑書寫工具的紅色筆蓋頂端，同時本系列將包含象牙色亮漆、黑色亮漆兩種配置，都搭配了鍍鉑金配件。而筆具的靈魂：筆尖則運用了Au 585鉑金、並刻有品牌經典數字4810，此數字正是白朗峰頂的海拔高度。