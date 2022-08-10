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辣媽Shania的麵包機食譜／小布利麵包

悅知文化／ 辣媽Shania
美味的小布利出爐。圖／悅知文化 提供
美味的小布利出爐。圖／悅知文化 提供

● 辣媽Shania分享：小布利是孩提時候的回憶，充滿濃濃的牛奶與雞蛋香氣。只需要一次發酵，為大家節省很多時間。這款食譜在粉絲專頁分享時，大獲好評！

● 麵糰材料：

高筋麵粉　150g

低筋麵粉　150g

奶粉　10g

水　95g

雞蛋　50g

砂糖　35g

酵母　2g

鹽巴　3g

無鹽奶油　30g

● 其他：

無水奶油　適量

蛋液　適量

黑芝麻　適量

● 作法：

1. 所有麵糰材料放入麵包機，使用【揉麵糰】。選擇行程➡ 揉麵約20分鐘。

2. 取出麵糰，排氣滾圓，休息5分鐘，分割成15等份，滾圓休息10分鐘。

3. 搓成水滴狀，15個都完成之後，取第一個稍微搓長一點，擀成水滴狀，捲起來。

4. 置於溫度35 ∼ 40℃左右室溫，發酵30 ∼ 40分鐘。

5. 塗上蛋液，撒上適量黑芝麻。烘烤前，麵糰旁邊放入適量的無水奶油（若沒有請忽略）。

6. 水波爐： 兩盤190℃，烘烤約17分鐘。約第12分鐘的時候，可以將麵糰取出，塗上融化的無水奶油，再繼續烘烤。

7. 出爐之後，可以再補上一點點無水奶油（可忽略），就完成了。

● TIPS

▪ 無水奶油可以讓小布利外皮更加酥脆美味。

▪ 隔天要吃的話，建議用180℃回烤5 分鐘，就可以恢復酥脆口感。

● 作者介紹：郭雅芸 ，辣媽Shania。2009年開始經營「辣媽Shania」部落格，分享麵包機以及其他烘焙食譜，粉絲人數破35萬，至今已出版過多本暢銷書。

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/LaMaShania

塗上蛋液撒上適量黑芝麻。圖／悅知文化 提供
塗上蛋液撒上適量黑芝麻。圖／悅知文化 提供
麵糰材料放入麵包機揉麵。圖／悅知文化 提供
麵糰材料放入麵包機揉麵。圖／悅知文化 提供
塗上無水奶油。圖／悅知文化 提供
塗上無水奶油。圖／悅知文化 提供
搓成水滴狀。圖／悅知文化 提供
搓成水滴狀。圖／悅知文化 提供
取出麵糰，排氣滾圓。圖／悅知文化 提供
取出麵糰，排氣滾圓。圖／悅知文化 提供
捲起為麵包造型。圖／悅知文化 提供
捲起為麵包造型。圖／悅知文化 提供

【以上摘文選自《辣媽Shania的麵包機聖經》、作者：辣媽Shania、出版社：悅知文化 提供】

書名：《辣媽Shania的麵包機聖經》、作者：辣媽Shania、出版社：悅知文化 提供
書名：《辣媽Shania的麵包機聖經》、作者：辣媽Shania、出版社：悅知文化 提供

麵包 食譜 雞蛋

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