辣媽Shania的麵包機食譜／小布利麵包

● 麵糰材料：

高筋麵粉 150g

低筋麵粉 150g

奶粉 10g

水 95g

雞蛋 50g

砂糖 35g

酵母 2g

鹽巴 3g

無鹽奶油 30g

● 其他：

無水奶油 適量

蛋液 適量

黑芝麻 適量

● 作法：

1. 所有麵糰材料放入麵包機，使用【揉麵糰】。選擇行程➡ 揉麵約20分鐘。

2. 取出麵糰，排氣滾圓，休息5分鐘，分割成15等份，滾圓休息10分鐘。

3. 搓成水滴狀，15個都完成之後，取第一個稍微搓長一點，擀成水滴狀，捲起來。

4. 置於溫度35 ∼ 40℃左右室溫，發酵30 ∼ 40分鐘。

5. 塗上蛋液，撒上適量黑芝麻。烘烤前，麵糰旁邊放入適量的無水奶油（若沒有請忽略）。

6. 水波爐： 兩盤190℃，烘烤約17分鐘。約第12分鐘的時候，可以將麵糰取出，塗上融化的無水奶油，再繼續烘烤。

7. 出爐之後，可以再補上一點點無水奶油（可忽略），就完成了。

● TIPS

▪ 無水奶油可以讓小布利外皮更加酥脆美味。

▪ 隔天要吃的話，建議用180℃回烤5 分鐘，就可以恢復酥脆口感。

● 作者介紹：郭雅芸 ，辣媽Shania。2009年開始經營「辣媽Shania」部落格，分享麵包機以及其他烘焙食譜，粉絲人數破35萬，至今已出版過多本暢銷書。

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/LaMaShania

塗上蛋液撒上適量黑芝麻。圖／悅知文化 提供 麵糰材料放入麵包機揉麵。圖／悅知文化 提供 塗上無水奶油。圖／悅知文化 提供 搓成水滴狀。圖／悅知文化 提供 取出麵糰，排氣滾圓。圖／悅知文化 提供 捲起為麵包造型。圖／悅知文化 提供

【以上摘文選自《辣媽Shania的麵包機聖經》、作者：辣媽Shania、出版社：悅知文化 提供】