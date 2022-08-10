辣媽Shania的麵包機食譜／小布利麵包
● 辣媽Shania分享：小布利是孩提時候的回憶，充滿濃濃的牛奶與雞蛋香氣。只需要一次發酵，為大家節省很多時間。這款食譜在粉絲專頁分享時，大獲好評！
● 麵糰材料：
高筋麵粉 150g
低筋麵粉 150g
奶粉 10g
水 95g
雞蛋 50g
砂糖 35g
酵母 2g
鹽巴 3g
無鹽奶油 30g
● 其他：
無水奶油 適量
蛋液 適量
黑芝麻 適量
● 作法：
1. 所有麵糰材料放入麵包機，使用【揉麵糰】。選擇行程➡ 揉麵約20分鐘。
2. 取出麵糰，排氣滾圓，休息5分鐘，分割成15等份，滾圓休息10分鐘。
3. 搓成水滴狀，15個都完成之後，取第一個稍微搓長一點，擀成水滴狀，捲起來。
4. 置於溫度35 ∼ 40℃左右室溫，發酵30 ∼ 40分鐘。
5. 塗上蛋液，撒上適量黑芝麻。烘烤前，麵糰旁邊放入適量的無水奶油（若沒有請忽略）。
6. 水波爐： 兩盤190℃，烘烤約17分鐘。約第12分鐘的時候，可以將麵糰取出，塗上融化的無水奶油，再繼續烘烤。
7. 出爐之後，可以再補上一點點無水奶油（可忽略），就完成了。
● TIPS
▪ 無水奶油可以讓小布利外皮更加酥脆美味。
▪ 隔天要吃的話，建議用180℃回烤5 分鐘，就可以恢復酥脆口感。
● 作者介紹：郭雅芸 ，辣媽Shania。2009年開始經營「辣媽Shania」部落格，分享麵包機以及其他烘焙食譜，粉絲人數破35萬，至今已出版過多本暢銷書。
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/LaMaShania
【以上摘文選自《辣媽Shania的麵包機聖經》、作者：辣媽Shania、出版社：悅知文化 提供】
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