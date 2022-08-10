現烤現吃！爆紅「迷你烤爐燒肉便當」台灣就吃得到

近期在網路爆紅的「迷你烤爐燒肉便當」，在台灣也吃得到了！連鎖石頭火鍋「石研室」本次攜手南投露營區「峇嵐杉丘」，將露營中的燒烤活動變身餐盒，推出2款「杉中寶盒」，包括有牛五花寶盒、日本和牛寶盒等選擇。除了精選肉品與配菜，還搭配有「迷你無煙炭火烤爐」，一個人也能品嚐現烤燒肉的滋味，並增添用餐樂趣。

「石研室」本身主打爆炒石頭火鍋，也多次將特色台味融入火鍋之中。至於「峇嵐杉丘」鄰近日月潭國家風景區，乃是今年6月全新開幕的露營地。此次雙品牌攜手，將露營必體驗的「烤肉」行程，製作成「杉中寶盒」獨享碳烤餐盒。其中「牛五花寶盒」以油脂豐富的牛五花為主，每盒399元；另款「日本和牛寶盒」則是選用油花均勻的日本和牛，每盒559元，各有不同風味。兩款寶盒皆附有使用日月潭紅玉紅茶製作的紅茶釜飯，讓淡淡茶香中和燒肉的膩口滋味，同時搭配石研室獨家特調的「赤sir醬」作為燒肉醬汁，為燒肉增添微麻微辣的滋味。