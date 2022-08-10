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呼叫泥煤控！波夏SC:01蘇玳桶限量登場
來自蘇格蘭艾雷島的布萊迪酒廠（Bruichladdich）旗下重泥煤系列——波夏（Port Charlotte）的橡木桶探索系列，繼MRC:01、MC:01、OLC:01以及PAC:01四版之後，於2022年夏季推出該系列的第五版「波夏SC:01蘇玳桶單一純麥威士忌」，全球限量上市。
「波夏SC:01」為探索系列首次使用100%來自艾雷島的大麥，並以艾雷島泉水瓶裝，非冷凝過濾且無人工調色。在橡木桶熟成部分，以三個不同批次分別為陳年於雪莉酒桶或美國波本桶的威士忌原酒，換桶至法國蘇玳酒桶後接續成熟，三個批次各自陳年後再進行調和裝瓶。
由於法國蘇玳橡木桶的熟成，帶來了法國貴腐甜酒具有的蜂蜜、甜香草、巧克力及柑橘韻味，入喉優先感受到柔軟、優雅清淡的泥炭煙和成熟水果，第二口細嚐，香甜油質感在口中蔓延，還帶有來自泥煤與皮革味的層次，後韻則是海洋礦物和泥煤煙燻的蜜糖柑橘味，反覆地在味蕾上逗留，耐人尋味。
創立於1881年的布萊迪酒廠，專注生產獨特且正統的單一純麥威士忌及手工琴酒，藉由精湛的釀酒工藝，發展出四款風味與個性截然不同的品牌系列——布萊迪無泥煤、波夏重泥煤（泥煤酚值為40PPM）、奧特摩超重泥煤（泥煤酚值超過80PPM）、植物學家琴酒，同時也彰顯品牌發展不同階段的突破與分水嶺，進而奠定了在威士忌界的指標性地位。
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