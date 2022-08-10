自己的風格自己創造！Superga讓百搭小白鞋再變身

不管什麼季節都不過時、且百搭的小白鞋，還能有什麼變化？Superga替我們做了最好示範，從即日起到9月5日為止，在中山店推出期間限定Spin Lab活動，讓消費者能讓自己的小白鞋，增添獨一無二的色彩搭配，塑造個人風格。

趁著暑假檔期，Superga將先前曾在Coachella 音樂節、香港海港城旗艦店開幕，以及今年7月在日本東京店快閃，受到消費者喜愛的Spin Lab自由玩色創意DIY活動，引進台北。只要於Superga中山店或是網路商城購買Superga鞋款，即可享有免費於中山店參與Spin Lab限定活動乙次。創作過程簡單，只要準備好乾淨的Superga帆布鞋，將鞋子固定在特製轉盤機器上，挑選1至3種不同顏色的顏料倒在鞋面上，啟動馬達後，靠著離心力讓顏料產生不規則的色彩效果。完成後將鞋子取出以吹風機和風扇吹乾，等待大約一小時的時間就能擁有親手DIY的獨一無二小白鞋。

Superga從即日起到9月5日為止，在中山店推出期間限定Spin Lab活動，讓消費者能讓自己的小白鞋，增添獨一無二的色彩搭配。圖／Superga提供

而休閒拖鞋品牌Havaianas這季則與洛杉磯品牌MARKET攜手合作，首創感熱變色鞋面TOP MARKET鞋款。當鞋面感受溫度超過攝氏31度時，顏色即從黑轉為紅，讓人字拖與穿著者及周遭環境產生更多有趣的連結。不僅有品牌首創熱感應鞋面，會因溫度變化會由黑轉為紅之外，鞋面側邊更印上詼諧字樣「警告：高溫拖鞋」（Caution: Hot Sandal），透過幽默俏皮的巧思讓人會心一笑。

拖鞋品牌Havaianas這季則與洛杉磯品牌MARKET攜手合作，首創感熱變色鞋面TOP MARKET鞋款。圖／Havaianas提供