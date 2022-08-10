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lululemon力挺女孩過「熱汗生活」！穿上訓練服飾展現自身力量

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
lululemon為了鼓勵更多女性加入「熱汗生活」，開發出訓練系列服飾，融合性能與流行，採用創新技術與具備機能性排汗面料。圖／lululemon提供
lululemon為了鼓勵更多女性加入「熱汗生活」，開發出訓練系列服飾，融合性能與流行，採用創新技術與具備機能性排汗面料。圖／lululemon提供

與其說是「訓練」不如是說維持著運動習慣，比達成減重或是雕塑身材的目標更重要。來自加拿大的高端運動品牌lululemon深信，擁有幸福感的捷徑之一，就是「訓練」。不管是健身房重量訓練、高強度間歇、又或是居家就能執行的線上有氧，都是能讓人實踐身心靈健康；於是特別為女性量身打造訓練專用運動服飾，自在展現自身力量。

lululemon近年疾呼「熱汗生活」的理念，認為透過不同的運動，痛快流汗是維持幸福感的訣竅之一。於是，為了鼓勵更多女性加入，於是開發出訓練系列服飾，融合機能與流行，採用創新技術與具備機能性的Everlux™、Luxtreme等排汗面料，當穿上時便能擁有涼感親膚、良好延展等特性。提供包含了運動內衣、背心、緊身褲裝、瑜伽墊等多元選擇。像是不易變形的Wunder Train褲裝及Invigorate運動內衣 ；Power Pivot背心，採用具有柔軟的肋狀紋理的Luxtreme面料，具備翻面的雙重穿法。同樣材質的Energy運動內衣，提供良好支撐度、還有能夠有效防潮的雙面瑜伽墊等，各種款式讓訓練者皆可根據自身需求找尋最適合自己的產品。

PUMA x Pamela女力訓練服飾Cut Out運動內衣1,580元、Piping緊身褲2,080元。圖／PUMA提供
PUMA x Pamela女力訓練服飾Cut Out運動內衣1,580元、Piping緊身褲2,080元。圖／PUMA提供

而PUMA則攜手健身女王兼品牌代言人帕梅拉 Pamela Reif共同推出聯名訓練服飾，其中視覺最搶眼的Cut out運動內衣，低胸微V的剪裁展現性感小心機，搭配背後則採用大面積鏤並以兩個X交叉線條點綴美背造型。同系列的Piping緊身褲，高腰剪裁及延展材質更加雕塑腿部線條； Blocking緊身短褲，更是臀腿訓練的最佳戰服，不僅可於深蹲及臀推時減少布料摩擦，更可觀察肌群動作同時凸顯性感翹臀效果。

lululemon雙面瑜伽墊1,980元起。圖／lululemon提供
lululemon雙面瑜伽墊1,980元起。圖／lululemon提供

lululemon Energy運動內衣1,780元起。圖／lululemon提供
lululemon Energy運動內衣1,780元起。圖／lululemon提供

lululemon Power Pivot背心2,280元。圖／lululemon提供
lululemon Power Pivot背心2,280元。圖／lululemon提供

lululemon Flow Y運動內衣1,680元。圖／lululemon提供
lululemon Flow Y運動內衣1,680元。圖／lululemon提供

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