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碧昂絲Renaissance專輯慶功 訂製辣衣放送半球蜜大腿

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
碧昂絲配戴Tiffany鑽石耳環與鑽戒。圖／摘自IG ＠tiffanyandco
碧昂絲配戴Tiffany鑽石耳環與鑽戒。圖／摘自IG ＠tiffanyandco

西洋流行音樂天后碧昂絲（Beyoncé）睽違六年，日前帶著她的第七張專輯《潮流復興》（Renaissance）回歸，再度席捲全球。這次除了卯足全力、一套又一套打造史上最強大專輯造型，她日前在紐約舉辦慶功宴，以傳奇「45俱樂部」（Club 45）為主題，走復古前衛風。身為女主角的她身穿上由House of Julian Mendez Couture的設計師Timothy White訂製的高衩深V連身衣，全身綴滿閃亮的水鑽，腰間綁帶布料在雙腿間垂墜到地，能修飾腿部曲線，背後則有如披風的長裙和連帽，搭配浮誇的墊肩在復古的同時顯得相當摩登。

事實上，不只服裝，碧昂絲手上同款綴滿水鑽的Judith Leiber白金唱盤造型手拿包也是別訂製的，上面繡了「Renaissance」專輯名稱和發行日「7.29.22」。她最後穿上閃亮亮的Giuseppe Zanotti超厚底涼鞋，以及來自代言珠寶品牌Tiffany & Co.的垂墜鑽石耳環和超過11克拉的鑽戒，霸氣展現天后超強氣場。

碧昂絲穿訂製服為專輯《潮流復興》舉辦慶功派對。圖／摘自IG ＠beyonce
碧昂絲穿訂製服為專輯《潮流復興》舉辦慶功派對。圖／摘自IG ＠beyonce
碧昂絲配戴Tiffany鑽石耳環與鑽戒。圖／摘自IG ＠tiffanyandco
碧昂絲配戴Tiffany鑽石耳環與鑽戒。圖／摘自IG ＠tiffanyandco
碧昂絲穿訂製服為專輯《潮流復興》舉辦慶功派對。圖／摘自IG ＠beyonce
碧昂絲穿訂製服為專輯《潮流復興》舉辦慶功派對。圖／摘自IG ＠beyonce
碧昂絲配戴Tiffany鑽石耳環與鑽戒。圖／摘自IG ＠tiffanyandco
碧昂絲配戴Tiffany鑽石耳環與鑽戒。圖／摘自IG ＠tiffanyandco
碧昂絲穿訂製服為專輯《潮流復興》舉辦慶功派對。圖／摘自IG ＠beyonce
碧昂絲穿訂製服為專輯《潮流復興》舉辦慶功派對。圖／摘自IG ＠beyonce
碧昂絲穿訂製服為專輯《潮流復興》舉辦慶功派對。圖／摘自IG ＠beyonce
碧昂絲穿訂製服為專輯《潮流復興》舉辦慶功派對。圖／摘自IG ＠beyonce
碧昂絲穿訂製服為專輯《潮流復興》舉辦慶功派對。圖／摘自IG ＠beyonce
碧昂絲穿訂製服為專輯《潮流復興》舉辦慶功派對。圖／摘自IG ＠beyonce

鑽石 紐約 珠寶

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