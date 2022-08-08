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美食展閉幕 因疫情少4成人潮

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣美食展8日結束為期4天的展期，現場有許多美食與多樣活動。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣美食展8日結束為期4天的展期，現場有許多美食與多樣活動。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「今年是疫情爆發以來第一場美食展，雖然人數比往年少，但期待逐年回溫！」台灣美食展8日落幕，會場湧進許多追尋台灣小吃與異國料理的民眾，他們也給現場品嘗與購買美食。觀光局表示，許多外國觀光客都喜歡台灣美食，盼藉由加強行銷，開放時吸引更多觀光客來台朝聖。

截至7日，今年美食展平均逛展人數約2萬多人，比2019年每日平均少了40%人潮，觀光局期待隨著疫情解封，未來會逐漸恢復人潮。

台灣觀光協會理事長葉菊蘭表示，今年美食展中有台灣農業館，展現從長濱部落帶來號稱全世界最好吃的黑糖，還有客家委員會的展區，現場還有廚師製作客家小炒Pizza，還有產地直銷的蔬菜水果。另外小吃區還有新竹的海瑞槓丸、嘉義的林聰明砂鍋魚頭，日式料理區則有美味的廣島燒與香味撲鼻的烤秋刀魚，都吸引民眾駐足。

現場還邀請製作翻糖蛋糕的莊淑媚老師製作假的「荔枝龍眼禮盒」，然後與真的禮盒擺在一起，唯妙唯肖、以假亂真的翻糖蛋糕，讓展會吉祥物「喔熊」差點分辨不出來。

會展最後，觀光局官員表示，台灣的美食始終是吸引觀光客最重要的元素，期待未來開放後，各國旅人來台灣吃美食。

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觀光局 疫情

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