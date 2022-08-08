聽新聞
test
0:00 / 0:00
翻玩經典慢跑鞋！Ferragamo全新中性運動鞋復古奢華
都會休閒風當道！Salvatore Ferragamo推出全新運動鞋履系列，以中性與摩登的方式重塑經典慢跑鞋。全系列採用環境友善的獨特高科技面料，結合品牌悠久的製鞋工藝，打造極富線條感的舒適鞋型，妝點當代感十足的精緻細節，整體則流露復古氣息。
中性運動鞋履系列秉持Salvatore Ferragamo致力永續環保的精神，鞋面以100%由漁網及尼龍餘料回收重製的再生尼龍ECONYL®打造而成，除了鞋款側身裝飾撞色條紋的款式，亦提供從鞋底以流暢線條延伸出的造型款。同時推出的還有翻玩品牌1938年經典彩虹鞋的設計，以及與裝飾Ferragamo 1927 Logo元素的新作，滿足復古魂。除此之外，裝飾深具品牌識別的Gancini緹花系列運動鞋，則為都會奢華穿搭畫龍點睛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言