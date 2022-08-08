翻玩經典慢跑鞋！Ferragamo全新中性運動鞋復古奢華

都會休閒風當道！Salvatore Ferragamo推出全新運動鞋履系列，以中性與摩登的方式重塑經典慢跑鞋。全系列採用環境友善的獨特高科技面料，結合品牌悠久的製鞋工藝，打造極富線條感的舒適鞋型，妝點當代感十足的精緻細節，整體則流露復古氣息。

中性運動鞋履系列秉持Salvatore Ferragamo致力永續環保的精神，鞋面以100%由漁網及尼龍餘料回收重製的再生尼龍ECONYL®打造而成，除了鞋款側身裝飾撞色條紋的款式，亦提供從鞋底以流暢線條延伸出的造型款。同時推出的還有翻玩品牌1938年經典彩虹鞋的設計，以及與裝飾Ferragamo 1927 Logo元素的新作，滿足復古魂。除此之外，裝飾深具品牌識別的Gancini緹花系列運動鞋，則為都會奢華穿搭畫龍點睛。 紅粉條紋撞色運動鞋，26,900元。圖／Ferragamo提供 藍白條紋撞色運動鞋，26,900元。圖／Ferragamo提供 黑灰造型運動鞋，27,900元。圖／Ferragamo提供 Ferragamo 1927 LOGO粉色運動鞋，27,900元。圖／Ferragamo提供 Salvatore Ferragamo推出全新中性運動鞋履。圖／Ferragamo提供 粉白造型運動鞋，27,900元。圖／Ferragamo提供 Salvatore Ferragamo推出全新中性運動鞋履。圖／Ferragamo提供