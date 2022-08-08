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愛馬仕全新餐瓷系列 亮眼黃白配勾勒溫暖陽光

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Soleil d’Hermès系列餐瓷主打黃色所散發的溫暖光芒，為餐桌注入亮眼活力。。圖／愛馬仕提供
Soleil d’Hermès系列餐瓷主打黃色所散發的溫暖光芒，為餐桌注入亮眼活力。。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）日前推出了全新餐瓷Soleil d'Hermès系列，乘著夏日的陽光，本季主打黃色所散發的溫暖光芒，為餐桌注入亮眼活力。

之曾就曾與愛馬仕合作的插畫家Arielle de Brichambaut，再度愛馬仕攜手餐瓷系列創意總監Benoit Pierre Emery，將他擅長的色彩線條搭配相應材質創造出和諧之美。他們以照耀大地的太陽為發想，呈現出太陽所象徵的熱情與滋養萬物的輝煌姿態。太陽本身、投射出的光芒、與照射物體間產生的色彩變化、光暈之美等等，都被濃縮在此系列圖騰中。

Soleil d'Hermès系列共有24件餐具組，包括茶壺、糖罐、馬克杯、茶杯、湯盤、沙拉碗、陳列盤、餡餅盤等等，將瓷器白與深黃色結合，使用細緻的黑邊勾勒出輪廓，宛如淡淡陰影，黃色圖紋讓人聯想到風格化的棕櫚樹或相似的圖案，也像是陽光在一日或四季當中的各種面貌，整體呈現出十足明媚的夏日風格。

Soleil d’Hermès系列餐瓷小置物盤，6,870元。圖／愛馬仕提供
Soleil d’Hermès系列餐瓷小置物盤，6,870元。圖／愛馬仕提供
插畫家Arielle de Brichambaut再度攜手愛馬仕餐瓷系列創意總監Benoit Pierre Emery，將他擅長的色彩線條搭配相應材質創造出和諧之美。圖／愛馬仕提供
插畫家Arielle de Brichambaut再度攜手愛馬仕餐瓷系列創意總監Benoit Pierre Emery，將他擅長的色彩線條搭配相應材質創造出和諧之美。圖／愛馬仕提供
Soleil d’Hermès 系列餐瓷茶杯與碟，7,210元。圖／愛馬仕提供
Soleil d’Hermès 系列餐瓷茶杯與碟，7,210元。圖／愛馬仕提供
Soleil d’Hermès系列餐瓷點心盤，4,080元。圖／愛馬仕提供
Soleil d’Hermès系列餐瓷點心盤，4,080元。圖／愛馬仕提供
瓷器白與深黃色結合，使用細緻的黑邊勾勒出輪廓，宛如淡淡陰影。圖／愛馬仕提供
瓷器白與深黃色結合，使用細緻的黑邊勾勒出輪廓，宛如淡淡陰影。圖／愛馬仕提供
愛馬仕全新餐瓷Soleil d'Hermès系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕全新餐瓷Soleil d'Hermès系列。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 餐具

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