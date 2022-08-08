愛馬仕全新餐瓷系列 亮眼黃白配勾勒溫暖陽光

愛馬仕（Hermès）日前推出了全新餐瓷Soleil d'Hermès系列，乘著夏日的陽光，本季主打黃色所散發的溫暖光芒，為餐桌注入亮眼活力。

之曾就曾與愛馬仕合作的插畫家Arielle de Brichambaut，再度愛馬仕攜手餐瓷系列創意總監Benoit Pierre Emery，將他擅長的色彩線條搭配相應材質創造出和諧之美。他們以照耀大地的太陽為發想，呈現出太陽所象徵的熱情與滋養萬物的輝煌姿態。太陽本身、投射出的光芒、與照射物體間產生的色彩變化、光暈之美等等，都被濃縮在此系列圖騰中。