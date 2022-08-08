亞洲唯一、全台首屆Red Bull飛行日 9月18日台中港登場

2022年亞洲唯一、全台首屆Red Bull飛行日，將於9月18日在台中港登場。這項地表最熱血的創意飛行大賽，將集結數十組飛行器在台中港輪番起飛。Red Bull即日起於FamiTicket獨家販售限量飛行日「星空貴賓區」票券，更與全家便利商店攜手推出飛行旗艦店，並打造迷你飛行器紙模型。此外，Red Bull更與全家便利商店加碼推出私品茶「冰能量仙女紅」。

Red Bull飛行日今年首度來台，便選在MITSUI OUTLET PARK台中港舉行，來自全台灣各地、共計44組的飛行隊伍將會在高達六米的跳台上進行表演，而「飛行員代表」將和飛行器一起在夥伴的推進下，一飛衝天。活動現場開放民眾自由入場，但若想在搖滾區見證全台最狂飛行器，絕對不能錯過Red Bull飛行日限量釋出的「星空貴賓區」票券，不僅有吃、又有喝，憑票券可現場兌換Red Bull及餐點，最重要的是能在海景第一排，輕鬆欣賞全台最狂的飛行隊伍。詳細售票資訊請參考FamiTicket：https://win.gs/3PoS1di

為飛行日暖身，Red Bull飛行日攜手全家便利商店將店舖打造成航廈風格，將陸續於台北義安店、台中草悟道店以及高雄富裕店登場。飛行旗艦店結合了安檢門、機場指示牌設計，甚至還有歷屆Red Bull飛行日的精彩剪影，讓你走進店舖彷彿是出入境海關般的驚喜，提前感受飛行日的魅力。

Red Bull飛行日更將本次參賽者的飛行器設計草稿，打造成「迷你紙模型」，創意造型包含海洋保育類動物海龜、保護海上人民的媽祖、原住民文化的飛鼠、甚至還有獅子王辛巴、摩斯拉等。

為邀請更多人能共同參與飛行器的樂趣，即日起至8月24日止，消費者於指定各大通路購買任1罐 Red Bull 紅牛能量飲料，並上傳發票到 Red Bull Taiwan LINE官方帳號，即可隨機獲得一組飛行器紙模型設計圖（每筆發票限兌換乙次，兌換次數不限）。