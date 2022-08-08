月餅1顆938元！9間「千元中秋禮盒」燕窩、魚子醬入餡

中秋節是許多人饋贈禮盒、傳達心意的傳統佳節，其中不乏「千元級」的禮盒組合，豪華感十足。例如魚子醬品牌「Royal Caviar Club」就推出魚子醬月餅，4顆要價3,750。另外「老協珍」則推出「燕窩月餅」，而「點水樓」則在月餅中加入鮑魚、松露、鴨肝等珍稀食材。其他如Lady M、亞尼克、辻利茶舗等品牌，則是在包裝禮盒下足設計功夫，同樣也增添禮盒的奢華感。

【香港皇玥】

來自香港，連續4年奪下食品諾貝爾獎「Monde Selection世界食品品質評鑒大獎」最高金獎的皇玥，今年全新推出「低糖醇香四色月餅」，共有奶黃、芝麻、綠茶、烏龍茶等4款低糖月餅。其中奶黃款使用天然麥芽糖取代白糖，將糖份控制在5%內，並保留奶黃鹹香。禮盒外盒則是以玉兔、荷花等鏤空雕花設計，也可作為日常使用，每盒8入1,398元。

此外，皇玥也推出有「經典流心雙輝月餅」、台灣限定的「經典流心奶黃月餅」，以及風味獨特的「流心貓山王榴槤月餅」等品項，每盒820～1,398元。

【Lady M】

Lady M本次打造的「月夜霓光中秋禮盒」，採用鵝黃色花燈造型，營造出濃厚的佳節氛圍，打開開關後，點亮多彩燈光，映出玉兔、明月等精緻剪影。盒內並有6顆香港奇華餅家製作的奶黃月餅，分別為伯爵茶、紫薯、焦糖拿鐵等風味，同時還附帶專屬信封及賀卡，書寫祝福心意，每組售價2,380元，8月21日前開放預購。

【亞尼克】

亞尼克今年推出「奶黃流心月餅松木禮盒」，外盒以紐西蘭優質松木打造而成，並搭配復古金屬鎖扣，具有實用的收納功能。禮盒內的月餅，採桃山外皮，並以海藻糖降低甜膩感，同時選用屏東鹽紅土鴨蛋製作成「雙餡奶黃流心」，可以以常溫、微波加熱、冰鎮等3種狀態品嚐，可以感受到薄皮、奶黃餡與奶黃流沙在不同溫度下的風味變化。「奶黃流心月餅松木禮盒」每盒6入，售價1,880元，滿3,600元可享免運，25,000元以上可享8～95折不同優惠。

【Royal Caviar Club】

身為香港頂級魚子醬品牌，Royal Caviar Club今年攜手法籍主廚Gaël Majchrzak推出「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」。除了去年推出的馬達加斯加香草、奶油乳酪口味之外，此次更特別設計義大利黑松露、義大利草莓2款全新風味，每個月餅亦使用6克的珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，再以冰皮包覆，每盒4入，售價3,750元。

此外，亦推出「中秋月餅及魚子醬雙重豪華禮盒組」，包括皇家奢華魚子醬月餅4入，以及黃金混合魚子醬（30g）禮盒組，原價7,880元，優惠價6,950元。

【點水樓】

點水樓本次推出「經典蘇式月餅」禮盒，共有金華火腿鮮肉、桂花魚翅、松露鴨肝、鮑魚干貝剝皮辣椒等4種口味月餅，並透過傳統的特殊烤焙手法，打造出36層的酥香餅皮，呈現江浙傳統飲食文化，每盒1,980元，限量500盒。

除此之外，點水樓也推出迷你天然七彩蘇式月餅、天然七彩蘇式月餅等禮盒，還有多種蘇式一口酥禮盒可供挑選。

【Café del SOL】

來自日本、被譽為「福岡第一鬆餅」的Café del SOL，今年再度推出吸睛度滿分的祈福語禮盒「花好月圓」，內含有可可蘭朵夏、鑽石圓型餅乾、青抹茶花型餅乾、紅麴莓果紅包、南瓜起司沙布列及核桃雪球餅乾等多種點心，還有手工書寫的「花好月圓」字樣餅乾，增添滿滿祝福，每盒1,199元，另有「中秋佳節」字樣款。

同時Café del SOL今年還打造「玉兔團圓手工禮盒」，內含有檸檬滿月蘇格蘭奶油酥餅、可可蘭朵夏、鑽石圓型餅乾、核桃雪球餅乾等8款點心，還可見到玉兔造型浮躍於餅乾上，每盒888元，亦有可以指定圖案的客製化禮盒登場，每組1,099元。

【辻利茶舗】

來自京都，已有百年歷史的辻利茶舗，今年攜手彰化鹿港「正利木器」，以傳統「組子」木花窗工藝，打造新時代茶箱禮盒，並以日式「七寶」紋飾，鑲嵌於盒蓋，除了可作為裝飾，也可當作收納盒使用。禮盒內搭配全新開發的「辻利抹茶夾心薄燒」，藉由石臼研磨抹茶粉「丸倉」、法國白蘭地的抹茶白巧片組合，為法式薄餅增添成熟的風味，還有「小倉煎茶」作為搭配，每盒售價1,580元，8月19日前享95折優惠。此外，另有「辻利抹茶夾心薄燒禮盒」、「辻利抹茶冰心大福」等不同選擇。

【老協珍】

今年中秋，老協珍再度限量推出「老協珍燕窩月餅」，選用100%印尼頂級官燕盞入饌，製作成燕窩內餡，搭配法國栗子、奶皇等不同食材，推出「法式栗子燕窩月餅、港式奶皇燕窩月餅」等2種口味，有著濃郁的香氣與層次風味，每盒單口味各2入，售價1,080元，限量2,000組。

【玖尹】