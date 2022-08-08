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月餅1顆938元！9間「千元中秋禮盒」燕窩、魚子醬入餡

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
辻利茶舗攜手鹿港「正利木器」，推出美感絕佳的中秋木造禮盒，售價1,580元。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗攜手鹿港「正利木器」，推出美感絕佳的中秋木造禮盒，售價1,580元。圖／辻利茶舗提供

中秋節是許多人饋贈禮盒、傳達心意的傳統佳節，其中不乏「千元級」的禮盒組合，豪華感十足。例如魚子醬品牌「Royal Caviar Club」就推出魚子醬月餅，4顆要價3,750。另外「老協珍」則推出「燕窩月餅」，而「點水樓」則在月餅中加入鮑魚、松露、鴨肝等珍稀食材。其他如Lady M、亞尼克、辻利茶舗等品牌，則是在包裝禮盒下足設計功夫，同樣也增添禮盒的奢華感。

【香港皇玥】

來自香港，連續4年奪下食品諾貝爾獎「Monde Selection世界食品品質評鑒大獎」最高金獎的皇玥，今年全新推出「低糖醇香四色月餅」，共有奶黃、芝麻、綠茶、烏龍茶等4款低糖月餅。其中奶黃款使用天然麥芽糖取代白糖，將糖份控制在5%內，並保留奶黃鹹香。禮盒外盒則是以玉兔、荷花等鏤空雕花設計，也可作為日常使用，每盒8入1,398元。

此外，皇玥也推出有「經典流心雙輝月餅」、台灣限定的「經典流心奶黃月餅」，以及風味獨特的「流心貓山王榴槤月餅」等品項，每盒820～1,398元。

【Lady M】

Lady M本次打造的「月夜霓光中秋禮盒」，採用鵝黃色花燈造型，營造出濃厚的佳節氛圍，打開開關後，點亮多彩燈光，映出玉兔、明月等精緻剪影。盒內並有6顆香港奇華餅家製作的奶黃月餅，分別為伯爵茶、紫薯、焦糖拿鐵等風味，同時還附帶專屬信封及賀卡，書寫祝福心意，每組售價2,380元，8月21日前開放預購。

【亞尼克】

亞尼克今年推出「奶黃流心月餅松木禮盒」，外盒以紐西蘭優質松木打造而成，並搭配復古金屬鎖扣，具有實用的收納功能。禮盒內的月餅，採桃山外皮，並以海藻糖降低甜膩感，同時選用屏東鹽紅土鴨蛋製作成「雙餡奶黃流心」，可以以常溫、微波加熱、冰鎮等3種狀態品嚐，可以感受到薄皮、奶黃餡與奶黃流沙在不同溫度下的風味變化。「奶黃流心月餅松木禮盒」每盒6入，售價1,880元，滿3,600元可享免運，25,000元以上可享8～95折不同優惠。

【Royal Caviar Club】

身為香港頂級魚子醬品牌，Royal Caviar Club今年攜手法籍主廚Gaël Majchrzak推出「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」。除了去年推出的馬達加斯加香草、奶油乳酪口味之外，此次更特別設計義大利黑松露、義大利草莓2款全新風味，每個月餅亦使用6克的珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，再以冰皮包覆，每盒4入，售價3,750元。

此外，亦推出「中秋月餅及魚子醬雙重豪華禮盒組」，包括皇家奢華魚子醬月餅4入，以及黃金混合魚子醬（30g）禮盒組，原價7,880元，優惠價6,950元。

【點水樓】

點水樓本次推出「經典蘇式月餅」禮盒，共有金華火腿鮮肉、桂花魚翅、松露鴨肝、鮑魚干貝剝皮辣椒等4種口味月餅，並透過傳統的特殊烤焙手法，打造出36層的酥香餅皮，呈現江浙傳統飲食文化，每盒1,980元，限量500盒。

除此之外，點水樓也推出迷你天然七彩蘇式月餅、天然七彩蘇式月餅等禮盒，還有多種蘇式一口酥禮盒可供挑選。

【Café del SOL】

來自日本、被譽為「福岡第一鬆餅」的Café del SOL，今年再度推出吸睛度滿分的祈福語禮盒「花好月圓」，內含有可可蘭朵夏、鑽石圓型餅乾、青抹茶花型餅乾、紅麴莓果紅包、南瓜起司沙布列及核桃雪球餅乾等多種點心，還有手工書寫的「花好月圓」字樣餅乾，增添滿滿祝福，每盒1,199元，另有「中秋佳節」字樣款。

同時Café del SOL今年還打造「玉兔團圓手工禮盒」，內含有檸檬滿月蘇格蘭奶油酥餅、可可蘭朵夏、鑽石圓型餅乾、核桃雪球餅乾等8款點心，還可見到玉兔造型浮躍於餅乾上，每盒888元，亦有可以指定圖案的客製化禮盒登場，每組1,099元。

【辻利茶舗】

來自京都，已有百年歷史的辻利茶舗，今年攜手彰化鹿港「正利木器」，以傳統「組子」木花窗工藝，打造新時代茶箱禮盒，並以日式「七寶」紋飾，鑲嵌於盒蓋，除了可作為裝飾，也可當作收納盒使用。禮盒內搭配全新開發的「辻利抹茶夾心薄燒」，藉由石臼研磨抹茶粉「丸倉」、法國白蘭地的抹茶白巧片組合，為法式薄餅增添成熟的風味，還有「小倉煎茶」作為搭配，每盒售價1,580元，8月19日前享95折優惠。此外，另有「辻利抹茶夾心薄燒禮盒」、「辻利抹茶冰心大福」等不同選擇。

【老協珍】

今年中秋，老協珍再度限量推出「老協珍燕窩月餅」，選用100%印尼頂級官燕盞入饌，製作成燕窩內餡，搭配法國栗子、奶皇等不同食材，推出「法式栗子燕窩月餅、港式奶皇燕窩月餅」等2種口味，有著濃郁的香氣與層次風味，每盒單口味各2入，售價1,080元，限量2,000組。

【玖尹】

時尚中餐廳「玖尹」今年推出「墨月臻品雙層禮盒」，採墨綠絲質環保布質感外盒設計，內含XO醬干貝蛋黃、白蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、香橙鐵觀音等4顆廣式月餅，還有奶黃流心迷你小月餅、以及台北老爺酒店手工牛軋糖一袋，同時匯聚經典與創意口味，每盒定價1,880元，8月10日前預訂享早鳥價1,688元。

玖尹打造「墨月臻品雙層禮盒」，每盒1,880元。圖／玖尹提供
玖尹打造「墨月臻品雙層禮盒」，每盒1,880元。圖／玖尹提供
Café del SOL今年主打手工書寫字樣的「花好月圓」、「中秋佳節」禮盒，每盒1,199元。圖／Café del SOL提供
Café del SOL今年主打手工書寫字樣的「花好月圓」、「中秋佳節」禮盒，每盒1,199元。圖／Café del SOL提供
老協珍限量推出「老協珍燕窩月餅」，4入售價1,080元。圖／老協珍提供
老協珍限量推出「老協珍燕窩月餅」，4入售價1,080元。圖／老協珍提供
連續4年獲得國際級金獎肯定的「皇玥」，新推出「低糖醇香四色月餅」，每盒1,398元。圖／皇玥提供
連續4年獲得國際級金獎肯定的「皇玥」，新推出「低糖醇香四色月餅」，每盒1,398元。圖／皇玥提供
Lady M「月夜霓光中秋禮盒」，採用佳節花燈造型，每組售價2,380元。圖／Lady M提供
Lady M「月夜霓光中秋禮盒」，採用佳節花燈造型，每組售價2,380元。圖／Lady M提供
亞尼克今年推出「奶黃流心月餅松木禮盒」，售價1,880元。圖／亞尼克提供
亞尼克今年推出「奶黃流心月餅松木禮盒」，售價1,880元。圖／亞尼克提供
Royal Caviar Club推出「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」，售價3,750元。圖／Royal Caviar Club提供
Royal Caviar Club推出「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」，售價3,750元。圖／Royal Caviar Club提供

月餅 中秋節 玉兔

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