CITIZEN助攻「媽，別鬧了！」靠腕表配搭形塑角色特質

話題華語影視作品「媽，別鬧了！」於七月中旬播出之後，就掀起討論熱潮，卡司堅強包括了主角比莉、柯佳嬿與賈靜雯，還搭配了許久不見的寇世勳、吳慷仁與林柏宏等人共同演出。故事描述一個家庭三個勇敢以自己的方式追愛的女人，透過詼諧又幽默的方式來詮釋，並直指每個人在面對感情時的軟肋，因此讓許多人產生共鳴。

雖然「媽，別鬧了！」已經播畢，但劇中寫實描述了，每個人碰到感情與生死的問題反應，也是你我都可能會發生的。而該劇為了要更讓劇迷有同樣感受，在美術與造型上，也耗費苦心營造，雖有誇張成分，但仍舊貼近現實情況。特別的是劇組還依每個人不同個性，搭配CITIZEN不同表款，透過細節來讓角色特質更加鮮活。像是飾演身兼國文老師與羅曼史小說作者的賈靜雯，就配戴了光動能全球電波對時女表，成為穿搭亮點。而吳慷仁在賈靜雯的幻想裡，成為一個有著黑暗面的高富帥學長，有大尺度演出，曾經擔任CITIZEN的他，則是戴上了光動能GPS衛星對時腕表，碳黑色的俐落外觀，更是符合人設。

「媽，別鬧了！」中賈靜雯配戴CITIZEN光動能全球電波對時女表，鍍玫瑰金鈦金屬表殼，約33,800元。圖／Netflix、CITIZEN提供

另外，在「媽，別鬧了！」劇中，同樣大秀胸、腹肌的林柏宏，飾演的是柯佳嬿最放不下的最渣男友，則是上手了光動能多功能碼錶計時腕表，這也是CITIZEN最具識別的設計之一，直紋式表盤與多節式的表鍊，凸顯新世代男性獨有的時尚觀點。而多以聲音演出的寇世勳詮釋了時尚紳士機械腕表，藉由洗鍊的質感，呼應了他於劇中愛家又愛妻的形象。不僅主角群的衣著用心，女主角好友，有著「最性感生物老師」封號的曾菀婷配戴了光動能時尚女表，透過大表徑與菱格紋錶盤，平衡性感特質，傳遞角色其實也有感性的一面。

「媽，別鬧了！」中曾菀婷配戴CITIZEN光動能時尚女表，精鋼表殼、表鍊，約8,900元。圖／摘自facebook、CITIZEN提供

「媽，別鬧了！」中寇世勳配戴CITIZEN 60小時動力儲存時尚紳士機械腕表，精鋼表殼、表鍊，約17,800元。圖／Netflix、CITIZEN提供

「媽，別鬧了！」中吳慷仁配戴CITIZEN光動能GPS衛星對時腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約73,800元。圖／Netflix、CITIZEN提供