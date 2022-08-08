聞起來是花生醬、喝下去如冬瓜茶 澳洲BVB精釀好Chill

中秋佳節少不了與親朋好友歡聚微醺，獨家代理澳洲BVB精釀啤酒聞名的打貓酒廠，今年推出好喝又好玩的「中秋聯歡晚會」限定禮盒，精選七款代表人生百態、風格迴異的澳式精釀啤酒，裝入復古電腦外觀為靈感設計的杜邦紙袋，搭配千禧世代的懷舊復古貼紙，把復刻DVD、校園金句「友情可貴」等貼上紙袋，讓消費者可發揮創意，打造專屬中秋禮盒。禮盒每組售價1,580元，限量發行，售完為止。

禮盒中特別推薦如奶昔般滑順的啤酒版花生醬——「是花生醬（Peanut Butter Chocolate Milkshake Stout）」，澳洲釀酒師顛覆傳統，將花生醬奶昔做成了啤酒，聞起來是花生醬，喝下去後的尾韻如冬瓜茶甜而不膩，先苦後甘甜猶如美好童年。另外帶有明顯單寧韻味，口感與白酒相似的「第一桶金（Barrel Aged Blonde）」，爽脆金色艾爾與野生酵母在承載過紅酒的希哈（Shiraz）橡木桶中釀造，微粉色酒體及明顯單寧展現出紅酒韻味及香氣，口感卻神似白酒。

「打貓風格（Extra Pale Lager）」保有Lager類型的清爽口感，每一口都能喝到酒花所帶出的荔枝、麝香葡萄與柳橙的細緻香氣。「澳艾爾（Aussie Pale Ale）」口感輕盈清爽，富含柑橘、檸檬與葡萄柚的香氣和細緻花香。「這不是培根（I Can't Believe it's Not Bacon）」尾韻有微微的烤麥芽香，和煙燻培根香氣，搭配中秋烤肉非常過癮。

「輕鬆IPA（Hop Heaven IPA）」富含豐厚的柳橙、鳳梨、桃果類熱帶水果香甜，和中段適度的樹脂苦味達成微妙的平衡。「西岸汁旅（West Coast Juicy）」果汁感飽滿，帶有熱帶水果的香甜氣味，後段反差的松針類苦味完美平衡口感，尾韻乾爽不甜膩，適合當作餐後甜點解去大餐的油膩，畫下中秋聯歡晚會的句點。

除了7款啤酒，禮盒中更附上充滿驚喜的遊戲卡牌，將「立可白畫書包」、「無名小站聊天室」…等懷舊話題加入卡牌內容，讓消費者邊喝邊玩，與好友從童年回憶到學生時代，暢聊一整夜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康