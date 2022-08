聞起來是花生醬、喝下去如冬瓜茶 澳洲BVB精釀好Chill

中秋佳節少不了與親朋好友歡聚微醺,獨家代理澳洲BVB精釀啤酒聞名的打貓酒廠,今年推出好喝又好玩的「中秋聯歡晚會」限定禮盒,精選七款代表人生百態、風格迴異的澳式精釀啤酒,裝入復古電腦外觀為靈感設計的杜邦紙袋,搭配千禧世代的懷舊復古貼紙,把復刻DVD、校園金句「友情可貴」等貼上紙袋,讓消費者可發揮創意,打造專屬中秋禮盒。禮盒每組售價1,580元,限量發行,售完為止。

禮盒中特別推薦如奶昔般滑順的啤酒版花生醬——「是花生醬(Peanut Butter Chocolate Milkshake Stout)」,澳洲釀酒師顛覆傳統,將花生醬奶昔做成了啤酒,聞起來是花生醬,喝下去後的尾韻如冬瓜茶甜而不膩,先苦後甘甜猶如美好童年。另外帶有明顯單寧韻味,口感與白酒相似的「第一桶金(Barrel Aged Blonde)」,爽脆金色艾爾與野生酵母在承載過紅酒的希哈(Shiraz)橡木桶中釀造,微粉色酒體及明顯單寧展現出紅酒韻味及香氣,口感卻神似白酒。

「打貓風格(Extra Pale Lager)」保有Lager類型的清爽口感,每一口都能喝到酒花所帶出的荔枝、麝香葡萄與柳橙的細緻香氣。「澳艾爾(Aussie Pale Ale)」口感輕盈清爽,富含柑橘、檸檬與葡萄柚的香氣和細緻花香。「這不是培根(I Can't Believe it's Not Bacon)」尾韻有微微的烤麥芽香,和煙燻培根香氣,搭配中秋烤肉非常過癮。

「輕鬆IPA(Hop Heaven IPA)」富含豐厚的柳橙、鳳梨、桃果類熱帶水果香甜,和中段適度的樹脂苦味達成微妙的平衡。「西岸汁旅(West Coast Juicy)」果汁感飽滿,帶有熱帶水果的香甜氣味,後段反差的松針類苦味完美平衡口感,尾韻乾爽不甜膩,適合當作餐後甜點解去大餐的油膩,畫下中秋聯歡晚會的句點。

除了7款啤酒,禮盒中更附上充滿驚喜的遊戲卡牌,將「立可白畫書包」、「無名小站聊天室」…等懷舊話題加入卡牌內容,讓消費者邊喝邊玩,與好友從童年回憶到學生時代,暢聊一整夜。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康