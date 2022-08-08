梵克雅寶Perles d'été高級珠寶 捕捉夏季地中海風情
仲夏之際，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）捕捉度假勝地地中海區旖旎的風光，設計出洋溢日光和大海調性的高級珠寶系列Perles d'été。全系列共12件作品，延伸Perlée珠寶系列的圓融美學，並融入1960至1970年代盛行的造型和色調以及雞尾酒珠寶風格，以綻放迷人藍調的綠松石為主石，搭配黃K金圓珠的溫煦光芒相互映照，共推出項鍊、長項鍊、手鍊及戒指等，部分作品採用可轉換設計，展現豐富多元的搭配性。
★嚴選完美優質綠松石
清新天藍色調的綠松石是自1920年代起就經常出現於梵克雅寶作品中的珍貴素材。品牌耗費數年時間搜羅優質無暇的綠松石，12件新作中的10件作品，所採用的綠松石均原產自美國亞利桑那州，分別來自三個批次。第一批14顆蛋面切割綠松石表面光滑、無內含物，經精選拋光打磨後妝點兩款項鍊、兩款手鍊及四款戒指。
第二批綠松石共有19顆大小不一的蛋面寶石，擁有均勻的藍色，以完美對稱的方式經工匠800小時精心製作，組成Brume de turquoise項鍊及其可拆式吊墜，環繞大小各異的金質圓珠，讓人想起Perlée系列的經典圖案。第三批共39顆直徑10至23毫米的綠松石圓珠，大小漸變依序羅列，與青金石的婉約光華和鮮紅色珊瑚珠組成為Lueur d'été可轉換式長頂鍊，下方流穗可自由拆組，項鍊並藏有利用兩個隱密搭扣，可拆分為一條綠松石珠為主的藍色項鍊，與一條繽紛彩寶項鍊配戴。
★永續養殖彩色珊瑚
除了色調令人想起地中海海天一色美景的綠松石，此次設計也採用針對的有機寶石：可永續的養殖珊瑚。除了Lueur d'été長項鍊的繽紛串中直徑3至11毫米的深紅色珊瑚圓珠，另外兩顆碩大的奶白色珊瑚則如Crépuscule d'été長項鍊及手鍊上的「鈕扣」，配上以活潑充滿夏季感的湛藍色青金石和黃K金，展現輕鬆休閒的夏日度假氛圍。全系列豐富層次感和對比鮮明的配色手法，正是1960至1970年代雞尾酒珠寶的核心設計元素，讓珍稀寶石與有機元素互相激盪出大膽創新的時代精神。
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