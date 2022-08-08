別踩雷！職場老爸最不想收到的五大禮物是這些

一定是女主內、男主外嗎？今天是父親節，yes123求職網針對職場爸爸甘苦談調查發現，雖然如果配偶收入高於自己，高達71.1%的職場爸爸「會有壓力」；但是如果另一半的薪水，可以支撐整個家庭的開銷，卻也有四分之三(75.3%)職場爸爸「願意」當個家庭主夫。

憂心收入因疫情關係減少，對於目前的職場經歷，調查顯示，87.9%職場爸爸「會擔心」中年失業的問題，比例不但高於去年的85%，更創下九年以來的新高。

職場爸爸們擔心失業的原因，在可複選狀況下，主要依序為：「缺乏專業技能」(70.4%)、「因年紀造成的職場歧視」(65.4%)、「擔心公司裁員、倒閉、遭併購」(51.2%)，以及「擔心公司實施無薪假、減薪」(46.8%)、「升遷卡關」(38.2%)。

如果要「職場爸爸」自評目前的「生活疲憊指數」，平均落在78.1分，高於去年的77.9分，以及前年的76.8分，創三年新高；其中甚至有一成七(17.3%)，自認指數高達「100分(滿分)」的狀態。

男女平權時代，男性對於另一半薪資比自己高，還是備感壓力。調查顯示，如果另一半較高薪， 71%坦言有壓力， 但是如果另一半的薪水，可以支撐整個家庭的開銷，卻也有75.3%職場爸爸「願意」當個家庭主夫。

假如離開職場「轉任」家庭主夫：有22.1%要求的月薪為「一般員工等級：2.5萬(含)以上～3.5萬不到」；有34.3%要求「資深員工等級：3.5萬以上～4.5萬不到」。21.2%要求「基層主管等級：4.5萬以上～6萬不到」；有9.1%要求「中階主管等級：6萬以上～8萬不到」；剩下13.3%要求「高階主管等級：8萬(含)以上」。

因此「職場爸爸」平均期望，若改當「家庭主夫」的月薪，「至少」能有4.8萬元才算合理。

對於即將到來的父親節，他們依舊滿懷期盼，職場爸爸今年「最期待」收到的禮物，在可複選狀況下，前五名分別為：「現金」(52.3%)、「百貨禮券」(41.6%)、「智慧型手機」(40.6%)，以及「按摩椅」(25.3%)、「國內旅遊」(23.3%)。

六到十名部分依序是：「國內旅遊」(22.3%)、「休閒運動服飾」(21.4%)、「皮夾」(20.2%)，以及「百貨禮券」(19.4%)、「拍全家福照」(18.4%)。

相反的，今年「最不期待」收到的父親節禮物，在可複選狀況下，前五名分別是：「泡茶器具」(31.3%)、「微整型服務」(30.1%)、「領帶」(27%)，以及「皮帶」(25.8%)、「西裝」(24.9%)。

至於「最不期待」的禮物，在六到十名部分依序為：「襯衫」(23.9%)、「鋼筆」(22.9%)、「皮夾」(21.9%)，以及「皮包」(19.6%)、「保健食品」(18.6%)。