再忙也要陪老爸喝杯咖啡 伯朗、西雅圖限時買一送一

今天是8月8日父親節，為了讓辛苦的老爸好好放鬆一下、喝杯咖啡，包括伯朗咖啡館、西雅圖咖啡、怡客咖啡等連鎖咖啡館，接連推出「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。

伯朗咖啡館針對Lounge卡會員，8月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在8月8日、8月15日、8月22日、8月29日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。

此外，伯朗咖啡館「SUMMER DELIGHT」憑優惠截圖享飲品買一送一活動，8月8日是最後一天，活動期間凡於伯朗咖啡館官方Facebook、Instagram、LINE官方帳號，尋找到優惠券截圖或下載，即可至伯朗咖啡館門市購買飲品享買一送一優惠。要注意的是，伯朗咖啡館的城堡一、城堡二、礁溪、員山門市並不配合此活動。

西雅圖極品咖啡於UberEats外送平台所推出的「美式咖啡、拿鐵」同品項買一送一優惠，8月8日也是活動最後一天；同時段在門市消費，則可享有「飲品全品項第二杯半價」優惠。

怡客咖啡則針對夏季限定的「芒果冰沙」推出獨家優惠，特別選用台灣在地高品質芒果，可同時喝到冰沙、果泥與煉乳的層層堆疊風味。自即日起至8月16日止，凡於怡客咖啡官方FB粉絲專頁、怡客咖啡官方網站活動公告、怡客咖啡官方LINE@、怡客咖啡官方IG限時動態下載「電子優惠券」，即可享有芒果冰沙「第二杯半價」優惠。