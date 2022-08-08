聽新聞
test
0:00 / 0:00
再忙也要陪老爸喝杯咖啡 伯朗、西雅圖限時買一送一
今天是8月8日父親節，為了讓辛苦的老爸好好放鬆一下、喝杯咖啡，包括伯朗咖啡館、西雅圖咖啡、怡客咖啡等連鎖咖啡館，接連推出「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。
伯朗咖啡館針對Lounge卡會員，8月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在8月8日、8月15日、8月22日、8月29日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。
此外，伯朗咖啡館「SUMMER DELIGHT」憑優惠截圖享飲品買一送一活動，8月8日是最後一天，活動期間凡於伯朗咖啡館官方Facebook、Instagram、LINE官方帳號，尋找到優惠券截圖或下載，即可至伯朗咖啡館門市購買飲品享買一送一優惠。要注意的是，伯朗咖啡館的城堡一、城堡二、礁溪、員山門市並不配合此活動。
西雅圖極品咖啡於UberEats外送平台所推出的「美式咖啡、拿鐵」同品項買一送一優惠，8月8日也是活動最後一天；同時段在門市消費，則可享有「飲品全品項第二杯半價」優惠。
怡客咖啡則針對夏季限定的「芒果冰沙」推出獨家優惠，特別選用台灣在地高品質芒果，可同時喝到冰沙、果泥與煉乳的層層堆疊風味。自即日起至8月16日止，凡於怡客咖啡官方FB粉絲專頁、怡客咖啡官方網站活動公告、怡客咖啡官方LINE@、怡客咖啡官方IG限時動態下載「電子優惠券」，即可享有芒果冰沙「第二杯半價」優惠。
星巴克咖啡的「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，進行至8月7日截止，但8月7日當天所抽到專屬優惠，最後兌換日期是8月9日，可以利用這兩天趕快至門市兌換，每日兌換時間為上午11點到晚上8點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言