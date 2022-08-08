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再忙也要陪老爸喝杯咖啡 伯朗、西雅圖限時買一送一

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
西雅圖極品咖啡於UberEats外送平台限時推出「美式咖啡、拿鐵」同品項買一送一優惠。圖／摘自西雅圖極品咖啡官方FB粉絲團。
西雅圖極品咖啡於UberEats外送平台限時推出「美式咖啡、拿鐵」同品項買一送一優惠。圖／摘自西雅圖極品咖啡官方FB粉絲團。

今天是8月8日父親節，為了讓辛苦的老爸好好放鬆一下、喝杯咖啡，包括伯朗咖啡館西雅圖咖啡、怡客咖啡等連鎖咖啡館，接連推出「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。

伯朗咖啡館針對Lounge卡會員，8月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在8月8日、8月15日、8月22日、8月29日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。

此外，伯朗咖啡館「SUMMER DELIGHT」憑優惠截圖享飲品買一送一活動，8月8日是最後一天，活動期間凡於伯朗咖啡館官方Facebook、Instagram、LINE官方帳號，尋找到優惠券截圖或下載，即可至伯朗咖啡館門市購買飲品享買一送一優惠。要注意的是，伯朗咖啡館的城堡一、城堡二、礁溪、員山門市並不配合此活動。

西雅圖極品咖啡於UberEats外送平台所推出的「美式咖啡、拿鐵」同品項買一送一優惠，8月8日也是活動最後一天；同時段在門市消費，則可享有「飲品全品項第二杯半價」優惠。

怡客咖啡則針對夏季限定的「芒果冰沙」推出獨家優惠，特別選用台灣在地高品質芒果，可同時喝到冰沙、果泥與煉乳的層層堆疊風味。自即日起至8月16日止，凡於怡客咖啡官方FB粉絲專頁、怡客咖啡官方網站活動公告、怡客咖啡官方LINE@、怡客咖啡官方IG限時動態下載「電子優惠券」，即可享有芒果冰沙「第二杯半價」優惠。

星巴克咖啡的「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，進行至8月7日截止，但8月7日當天所抽到專屬優惠，最後兌換日期是8月9日，可以利用這兩天趕快至門市兌換，每日兌換時間為上午11點到晚上8點。

怡客咖啡夏季限定的「芒果冰沙」，限時第二杯半價。圖／摘自怡客咖啡官方FB粉絲團。
怡客咖啡夏季限定的「芒果冰沙」，限時第二杯半價。圖／摘自怡客咖啡官方FB粉絲團。
伯朗咖啡館「SUMMER DELIGHT」推出憑優惠截圖，享飲品買一送一活動。圖／摘自伯朗咖啡館官方FB粉絲團。
伯朗咖啡館「SUMMER DELIGHT」推出憑優惠截圖，享飲品買一送一活動。圖／摘自伯朗咖啡館官方FB粉絲團。

咖啡館 芒果 西雅圖

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