18歲生日快樂！satana回歸初心翻玩經典設計 打造秒殺必備包款

台灣袋包品牌satana今年迎來創立18周年，因此翻玩招牌Soldier系列，加入軍事機能，共推出7款24個單品，讓消費者都能找到合適設計。satana為了慶祝18歲生日，重新的規劃了所有包款的細節，不可或缺的「小惡魔」圖案，更是在各款都可見到，其中經典摺疊購物袋更是一上市就被搶購一空。

為紀念18周年，satana以招牌Soldier系列袋包為基礎，延伸發展出7款新作，提供包括了斜背包、肩背包、胸背包、手提包、零錢包和購物袋與後背包。並且從過去著重女性消費者的定位，調整成迎向男、女皆可使用的風格，像是像是「現代職人斜背胸包」就是中性款，配有多個口袋，以及考量使用者方便拿取的拉鍊設計。而「城市旅人長夾斜肩包」，則是迎合了小包風潮而設，既可以是隨身包也能是長夾的多用途，讓人覺得超值。

satana從過去著重女性消費者的定位，調整成迎向男、女皆可使用的風格。圖／satana提供

同時satana為了呼應軍事機能，採用了過去鮮少使用的軍綠色貫穿全系列，搭配獨家開發尼龍布料，還提供了防潑水的機能。不僅如此，品牌還回歸初心與當初創立的精神，利用邊角的皮料，在其上烙印「Forever Young」、「made in hell, sold in heaven」等字樣，並裝飾於包款上。像是一上市就被搶購一空的摺疊購物袋，就兼具了上述細節，同時還有經典又俏皮的小惡魔軍樂隊圖騰，讓品牌粉絲立即就想擁有。

satana零錢包880元。圖／satana提供

satana折疊購物袋1,880元。圖／satana提供

satana伴你天天斜背包2,600元。圖／satana提供

satana軍風束口後背包5,600元。圖／satana提供