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《黑話律師》潤娥最貼近心口的牽掛 伴女神演技大爆發
串流平台Disney+同步跟播韓國MBC的7月29日起播出的金土連續劇《黑話律師》，匯聚超人氣男女神李鍾碩與「少女時代」潤娥，一開播收視就創下紅盤。《黑話律師》是李鍾碩退伍後推出的首部韓劇，他在片中飾演勝訴率10%的三流律師朴昌浩，在調查一樁殺人案過程中含冤入獄，黑化為詐欺犯，與潤娥飾演的護士妻子高薇瑚攜手展開一連串以惡制惡的緊張刺激的故事。
潤娥在劇中飾演朴昌浩的妻子，曾經是大學校花，兩人感情甚篤，她深信丈夫的清白，始終不離不棄，過程中展現精湛的演技。角色設定兩人只是尋常小夫妻，並沒有名牌華服加持，但潤娥胸前始終配戴著一款法國皇室珠寶品牌CHAUMET經典的Jeux de Liens系列吊墜，兩條線交錯形成的圖案，代表命運的相會，除了在劇中別具意義，不論潤娥身穿護理師工作服、西裝、或是日常單品如襯衫等都能完美搭配，也展現這款日常珠寶無懈可擊的百搭性。
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